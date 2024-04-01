花蓮「小京都」將軍府今開幕 沒地方停車傳交通亂象

花蓮市最新景點「將軍府1936園區」上周試營運，吸引許多遊客，今天正式開幕。但停車空間不足，許多車輛違停，也沒有明確路標，頻傳交通違規亂象。文化局表示，整修園區既有腹地旁的停車空間，屆時停車格將增至46格，並請公路局增設路牌，標示園區位置。

在花蓮市美崙溪畔旁的日式宿舍群「將軍府」，擁有近百年歷史，由8棟木造建築組成，其中1棟縣級古蹟。因年久失修，中央及縣府共挹注2.6億元，花了3年半修復，完工轉型成藝文基地「將軍府1936園區」。

將軍府園區在試營運期間湧入人潮，雖然距園區約400至450公尺處有4座停車場，但沿線沒有遮陰處，大太陽下走路非常炎熱。因停車空間有限，部分車輛違停在園區前的紅線或主要幹道美崙坡上，易造成沿線交通堵塞，且園區附近路標不清楚，不少民眾從對向違規回轉，形成交通亂象。

文化局行政暨文化設施科長曾俊翔表示，文化局向營建署爭取經費，整理將軍府旁停車場，屆時停車格數將有46個，包括1個無障礙停車格，不過實際數量會因應實際狀況調整。請觀光處在線上景點導覽地圖中新增園區標示，並在相關臉書粉絲專頁、LINE社群上宣導，也會與公路局確認是否增加路牌。

將軍府園區在文化局委外營運下，共有16間品牌進駐經營，但今天開幕沒有全部的店開業，曾俊翔指出，部分店家整備、裝潢尚未完成，因此開店時間延後，會陸續在4月底、5月開始營運。