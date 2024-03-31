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宜蘭員山縣議員補選 黃雯如成立競總支持者熱情相挺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙拉著黃雯如的手走進競選總部成立大會，支持者搖旗大喊「加油、凍蒜」，場面熱絡。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙拉著黃雯如的手走進競選總部成立大會，支持者搖旗大喊「加油、凍蒜」，場面熱絡。記者戴永華／攝影

宜蘭員山鄉縣議員補選候選人黃雯如今成立競選總部，縣長與議長等人站台力挺，吸引約1500人到場加油打氣，凍蒜聲不斷，展現團結氣勢。黃雯如感動致詞時一度哽咽，允諾未來若有機會當選，服務不分黨派，除了監督縣政，也會與縣長、鄉長連成一線，成為爭取員山建設最堅強的「黃金鐵三角」。

黃雯如以無黨籍參選，夫婿張宜樺鄉長是國民黨，今天縣長林姿妙、前議長張建榮、議長張勝德、副議長陳漢鍾、市長陳美玲等人到場。林姿妙著黃雯如手與張宜樺大進場，並替黃披彩帶，前議長張建榮授戰旗，林姿妙縣長與陳美玲市長都是「女力首長」，黃雯如也是補選中唯一女候選人。

林姿妙說，張鄉長努力拚鄉政，雯如是最堅強後盾，縣議員中有剛也有柔，黃雯如剛柔並濟，她會做肯做，也有女性溫柔與堅毅，未來若進入議會，一定不會辜負鄉親期待。支持者搖旗吶喊「女力同心，員山亮晶晶」。

前議長張建榮是黃雯如的舅舅、員山鄉女婿，他說，鄉長用心努力，所以之前他有很多基建經費特別照顧員山；議長張勝德表示，張鄉長一直默默在做，雯如是鄉長得力推手，目前縣議會有9位女力議員，歡迎黃雯如加入縣議會成「十全十美」，讓正副議長、雯如與鄉長成為爭取員山建設「黃金三角」。

副議長陳漢鍾比出3號手勢，代表「ok」，他說，選舉沒有穩上的，請大家要幫黃雯如拉票；員山鄉代會主席林子凱說，外界有人故意說鄉長及議員都給他們家做，但現在時代不同，應超越民主精神，讓有能力的人服務鄉親，就像賓果一樣，縣長、議員及鄉長「一條龍」爭取大建設。

黃雯如感性致詞說，宜樺當鄉長，他們「1人當選、兩人服務」，經常看他為處理鄉務辛勤付出，疲憊而堅定，心中除了不捨，更渴望分擔其辛勞，未來他不僅要爭取經費，同時以溫暖傾聽鄉親需求，懇請把「阿如」送進議會，與鄉長共盡心力，分頭並進，爭取鄉政建設成果的雙倍效益。

張宜樺表示，這次選舉很苦戰，雯如面對攻擊打壓，仍以堅毅勇氣向前走，即便累到就醫打點滴，馬上又繼續跑行程，讓人心疼感佩；有人攻擊說這次選舉攏給我們家人做，雯如若當選議員，與鄉長同心，又有縣長及議長支持，發揮「一加一大於二」力量，一定能拿到更多資源建設員山大進步。

宜蘭員山鄉縣議員補選，無黨籍參選的黃雯如今天成立競選總部，現場湧入1500名支持者加油打氣。圖／競選總部提供
宜蘭員山鄉縣議員補選，無黨籍參選的黃雯如今天成立競選總部，現場湧入1500名支持者加油打氣。圖／競選總部提供
縣長林姿妙拉著黃雯如的手走進場，沿路支持者高喊「凍蒜」，氣勢旺。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙拉著黃雯如的手走進場，沿路支持者高喊「凍蒜」，氣勢旺。記者戴永華／攝影
黃雯如揮舞戰旗，展現氣勢。記者戴永華／攝影
黃雯如揮舞戰旗，展現氣勢。記者戴永華／攝影
議長張勝德期待黃雯如進縣議會，與其他9位「女力議員」一起努力，成為十全十美」。記者戴永華／攝影
議長張勝德期待黃雯如進縣議會，與其他9位「女力議員」一起努力，成為十全十美」。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙拉著黃雯如的手走進競選總部成立大會，支持者搖旗大喊「加油、凍蒜」，場面熱絡。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙拉著黃雯如的手走進競選總部成立大會，支持者搖旗大喊「加油、凍蒜」，場面熱絡。記者戴永華／攝影
副議長陳漢鍾送上好彩頭，要大家幫忙拉票，送黃雯如進縣議會。記者戴永華／攝影
副議長陳漢鍾送上好彩頭，要大家幫忙拉票，送黃雯如進縣議會。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙 議員 鄉長

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