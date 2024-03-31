童子瑋邀基隆小球員大巨蛋看職棒 盼孕育國家級選手

中華職棒35年開幕戰在台北大巨蛋開打，基隆市議會議長童子瑋邀請基隆的國小球員觀賽，小球員說「完全不用擔心下雨」，也有人近距離看到自己喜歡的球員，感覺很新鮮。童子瑋今天分享心得，期待基隆未來也能夠孵化讓基隆人引以為榮的國家級、國際級棒球選手。

去年的職棒34年開幕戰，童子瑋安排球員們到仁愛區委託行，觀看大螢幕轉播。今年開幕戰昨晚在大巨蛋登場，童子瑋帶領忠孝、東光、深美、暖西和武崙國小共60多名小球員進場，與場內2萬8千多名觀眾，共同締造台灣職棒史上單一場次觀眾人數最多的紀錄。

基隆的小球員「攻蛋成功」，近距離感受職棒比賽現場氛圍，內心相當雀躍。「大巨蛋的廁所好乾淨」、「椅子坐起來好舒服」、「完全不用擔心下雨天」，各自發表心得。以前都是在電視上看比賽，昨晚近距離看到自己喜歡的球員，感覺也很一樣。

童子瑋表示，基隆因為地理條件限制，發展棒球運對相較其他城市艱辛，這次有機會帶領基隆各小學棒球隊員到大巨蛋看球賽，希望在感受職業棒球氛圍，近距離觀摩職業選手技巧後，發揚「國球」的志氣能在台灣頭綻放。市議會將繼續強化支持基隆棒球訓練，並協助讓大武崙棒球場成為學生級賽事場地。