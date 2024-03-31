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基隆潮境保育區新制4月上路 首創陸水域總量管制

中央社／ 基隆31日電

基隆市政府今天表示，基隆潮境保育區新規定4月1日起上路，首創從事水域與陸域活動都有總量管制，且都須事先申請，以維護環境與遊憩平衡。

基隆市府發布新聞稿指出，潮境保育區自民國105年設立後，市府、相關機關與熱心民眾持續投入各項海洋巡護、生態調查、棲地復育、自主淨海淨灘等工作，逐漸成為全台保育成效較佳的地區之一。

隨著海洋遊憩活動蓬勃發展，市府表示，當地在未有總量管制前，當地生態面臨到新問題，例如潮間帶遭眾多民眾踩踏、潛水不慎破壞棲地環境，或誤闖當地漁船航行路線，影響漁民與遊憩民眾安全。

市府指出，為減少過多遊憩干擾，「基隆市望海巷潮境海灣水產動植物繁殖保育區」2.0將於4月1日上路，實施總量管制分區管理，並增加休養期。

實施總量管制分區管理，市府表示，除既有「核心區」，新增從既有「核心區」（含潮間帶）向外延伸55公尺約3.6公頃海域的「永續利用區」，使保育區總面積從原本15公頃增加至18.6公頃。

市府指出，禁止在「核心區」範圍內，以任何方式採捕（含徒手及沿岸垂釣等行為）水產動植物或破壞棲息地環境行為，「核心區」陸域及水域從每年4月1日起至10月31日開放，開放時間為上午7時至晚間6時。

此外，「核心區」陸域潮間帶每天以200人為限，並須由市府認證的解說人員帶領進入，團進團出；「核心區」水域平日以200人為限、假日以400人為限，潛水者須具備國內或國際許可證照，並經市府許可，相關裝備也要配戴市府許可的證件套。

至於「永續利用區」，市府表示，僅可從事經許可經營的漁業，並禁止有破壞棲息地環境行為。

市府指出，民眾若有意在潮境保育區採捕石花菜等經濟型海菜（藻）類，以設籍基隆市的市民（含漁民）及基隆區漁會會員為限，僅能以徒手方式採捕，且須在每年10月31日前至基隆區漁會提出申請，經市府審核通過後，才可在隔年全年度採捕。

新規定上路後，市府表示，若有違反相關規定者，將依漁業法處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

基隆 漁民 潮間帶

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