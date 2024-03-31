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事故增 基加強取締行人違規過馬路

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市政府交通處日前完成孝二路等21條路段第一波紅線改黃線調整，供市民自小客、計程車臨停下車及貨車上下貨方便。

另外，交通隊統計「路口」行人事故減少，但「路段中」行人事故卻增加，主因是行人違規穿越道路，4月加強取締告發。

交通處自去年12月起，檢視寬12公尺以上道路紅線，針對逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用車格的路段，盤點出81條道路會在6月增加黃線10公尺。

孝二路居民說，臨停找不到地方。還有計程車司機表示，上下客很不方便，有黃線可臨停相當便民，也解決任意違停的困擾。交通處長王圳宏表示，檢討增加黃線或專用車格畫設，列為交通優先改善項目。

交通隊統計今年2月事故，本期行人事故發生52件，較去年同期增加13件，其中「路口」行人事故雖減少8件，但「路段中」行人事故增加21件。

警方分析主因，是行人違規穿越道路、穿越道路未注意左右來車所致。

交通隊長張豫立說，即日起至4月7日為宣導期，4月8日起至4月17日止共10天，將於易發生行人事故路段孝三路、仁二路、新豐街、中正路、八堵路、源遠路、基金一路、西定路等路段，對路段中行人違規穿越道路嚴正執法，違者依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰。

行人 計程車司機

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