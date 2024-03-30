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影／宜蘭綠色博覽會今開幕 互動體驗用雙手傳遞熱量點亮展台
宜蘭綠色博覽會開幕，今年主題「地球學院」，展館設計成科系的形式，互動性大幅提升，如淨零系的閱讀地熱館，民眾握住導管產生熱量，發電點亮地熱展覽台，大人小孩都玩得不亦樂乎。開幕式則使用最新5G連線技術，讓遠在西班牙的樂團與現場同步連線合奏。
上午10時開幕儀式，宜蘭縣長林姿妙、農業部次長杜文珍出席，林姿妙歡迎國內外鄉親3月30日到5月12日來宜蘭逛綠博。今年開幕表演用5G高速網路，讓現場的台灣當代樂坊、印尼馬哈卡安克隆樂團，與遠在西班牙的潘娜比安蔻四重奏連線演出，配合得絲絲入扣，不受距離影響。
今天上午的武荖坑飄著雨，澆不熄民眾逛綠博的興致。上午9時開園，最多人光顧的還是入口處的物理遊樂場，如人體陀螺儀、海龜飛天彈跳等設施，都有大批遊客排隊體驗，旋轉櫻花樹則是拍照打卡熱點；勇氣闖關區的叢林飛索、彩虹滑道與天際纜車上午因雨暫停。
今年「地球學院」的亮點是設計成大專院校學系的展區，從入口沿著新城溪向上游走，經過物理遊樂區後會看到植旅系，既有模擬戶外叢林生態的展館，還有沉浸式劇場；繞過彎來到淨零系，展示地熱再生能源的原理。一路到園區最內側的河川學系，步行約30分鐘，也可以選擇搭接駁車。
各學系的特色是多元的互動式展區。以淨零系閱讀地熱館為例，遊客用手握住導管，手心的熱能沿著導管傳遞到地熱模擬台，轉換成電能發光，又或者4個人將雙手貼在指定位置，同樣能傳導熱能轉換成動能，讓展示台的列車模型奔馳起來。
河川學系每天提供2到3場下水體驗，帶遊客用特製透鏡觀察新城溪的生態環境。工作人員說，水中生態觀察每年都有，但地點較遠，參加民眾不多；今年建議主辦單位將接駁車終點站設在該處增加遊客，但第一天早上仍不是每輛接駁車都會上去，會向大會反映。
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