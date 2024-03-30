紅線改黃線！基隆21條路調整 汽車臨停、貨車上下貨方便

基隆市政府交通處自去年12月起，檢視基隆寬12公尺以上道路紅線設置現況，逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用車格的路段，共盤點出81條道路會在6月全部完成畫黃線10公尺，到今天已完成孝二路、愛一路、安樂路二段等21條路段第一波黃線調整，供市民自小客、計程車臨停下車及貨車上下貨方便。

交通處說，道路交通管理處罰條例修法去年6月30日開始實施後，市府考量市區道路常見整段畫設紅線、臨時停車空間不足，常造成計程車、貨運司機與一般民眾常找不到合適地點接送客人或上下貨物。

孝二路居民說，常常要臨停也找不到地方。還有計程車司機表示，上下客載人都很不方便，有黃線可臨停相當便民，也解決任意違停的困擾。

交通處長王圳宏表示，檢討增加黃線或專用車格畫設，列為交通優先改善項目，交通處檢視基隆12公尺以上道路紅線設置現況逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用車格的路段，七大行政區共盤點出81條屬交通熱點及有臨停需求的路段，6月完成所有路段的黃線調整。目前已完成孝二路、愛一路、安樂路二段等21條路段第一波黃線調整。

王圳宏說，為因應交通部「違規記點」新制，建立相對應的配套措施，基隆市政府會持續來進行紅黃線調整作業，同時因調整規模龐大，市府會逐月來設定調整目標，提供給市民可合法卸貨、載客，推動基隆成為行人友善城市。