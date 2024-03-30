因應基捷施工及發展 拓寬堵南街、闢北五堵站聯外道路

基隆市政府昨天召開「基隆捷運推動專案小組」第24次會議，討論捷運施工所需道路配合拓寬、捷運土地開發方式及捷運車站定位為特種建築等技術議題，為配合捷運施工及未來發展，將拓寬堵南街及新闢北五堵站聯外道路。民代認為土地徵收範圍及路線怎麼走要再和地方妥適溝通。市府表示，所需經費龐大，將再爭取中央協助。

新北市政府目前正在辦理基隆捷運第一階段南港到八堵的基本設計作業，

基隆市政府向新北提出建議，為了配合捷運施工及施工期間的交通維持，建議拓寬七堵區堵南街及新闢北五堵站聯外道路，將由工務處規畫，盡速向中央爭取補助經費。基隆共規畫北五堵、百福、六堵、七堵、八堵等五站。

市府說，有關道路新闢與拓寬，因涉及兩側民眾的土地權益，市府將持續與新北市政府審慎評估捷運施工所必須使用，以及最適合基隆未來發展所必備的道路空間妥適規畫。

市議員張耿輝表示，七堵、六堵與五堵一帶以前是貨櫃集散地，現在因基捷已經水漲船高，有很多新建案，堵南街拓寬及北五堵站建聯外道路要加速進行，對地方很重要。因應捷運施工、未來地方發展、科技園區進駐等，首要就是交通便利，要有交通出口，土地徵收範圍及路線怎麼走要再和地方妥適溝通。

市府秘書長方定安說，就各項議題積極與新北市捷運局通力合作，力拚10年後完工通車，捷運建設對基隆市而言，不僅是通基礎設施的重大投資，也是未來城市發展的強力引擎，使後續的都市更新、整體交通網絡、產業升級帶來新的機會。

交通處長王圳宏表示，基隆捷運專案辦公室3月1日已掛牌，因應各項捷運工作推動，包括都市計畫變更、用地取得、工程設計與施工、車站轉運、周邊土地開發及建設財務計畫及捷運第二階段八堵至基隆市區路線可行性評估等。市府將先行配合辦理後續採購招標，委託專業工程團隊進行最適合在地需求的路廊規畫。