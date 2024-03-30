基隆公益電動車放寬 湧搶辦人潮

基隆市青年公益電動車新方案昨起上路，放寬申請條件，汰舊及公益都改為非必要條件，20至45歲都可申請，首日逾1100人申請，多人選0元月資費方案。藍營指出，符合民意需求，綠營反批，只是討好市民，力挽罷免案。

謝國樑回應，議會不分朝野黨派議員在議會提案通過，授權市府執行，盡量提供市民好的方案，仍有汰舊補助及鼓勵做公益。

青年公益電動車是謝國樑選前重大政見，去年編列3.8億元預計送出1萬2千輛電動機車，但實施半年申請僅百件，不如預期，主要條件過嚴、月資費過高。

市府提供的車型有光陽Lone、S6Rex及中華汽車勁炫125，共5種月資費方案從299到599元不等，有限里程數，並有兩款是0月資方案，其中兩款車型有原月付499、699元，市府全額分別負擔月資費3、5年。

申請條件是民國109年12月31日前設籍於基隆市，且連續在籍，具有重型機車駕照一年以上，原本申請年齡是78到92年次，也放寬為68至93年次皆可申請，昨還祭出各區公所前100人「早鳥送安全帽」，各地大排長龍，信義區公所上午6點不到就有人排隊，到上午8點半已排逾百人。

排第一名的38歲褚姓男子說，因為條件放寬符合資格才能申請，車子都不用錢，只要付月資費，很划算。陳姓女子表示，她不會騎太遠，因此選0月資費，每月限174公里可接受。現場多位民眾說，0月資費方案吸引人，騎電動車很環保。

國民黨議員宋瑋莉表示，這麼多人申請代表滾動式檢討修正是對的，對年輕人很有感。市議員韓世昱說，原來限制太多，放寬條件因應民意很好。

民進黨議員鄭文婷指出，原先送議會的方案必須有的公益、汰除舊車條件都免了，「沒有中心思想，只是想討好民眾大方送」。