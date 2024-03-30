基隆增百處綠斑馬 行人事故降

基隆市去年起力推行人友善政策，在校園周邊及人流眾多重要路段增設綠底斑馬線，加強行人通行安全，至今年3月共設134處。市府檢視設置執行成效，依據道安資訊平台事故資料，平均行人事故下降率為50%。

交通處說，綠斑馬到3月止，校園周邊路口已完成增設七區27處，其他人潮眾多處如市區熱點、各區市場周遭等，已完成增設七區107處，共134處。

市府檢視設置綠底行穿線的路口執行成效，依據道安資訊平台事故資料，七堵國小旁的明德一路、崇智街口，2022年行人事故有4件，去年降低為2件；另外，二信中學下坡路口祥豐街、立德路口，2022年行人事故為2件，去年降為0件；人流眾多市場周邊信一路、義七路口，2022年行人事故4件，去年也降為2件。

除針對行穿線的綠底措施，交通處也同步進行退縮行穿線3至5公尺交通改善，到今年3月止，已完成基金三路、武隆街等6處路口。

交通處長王圳宏表示，不管是綠色斑馬線或是退縮行穿線改善，行人事故發生均有大幅下降趨勢。