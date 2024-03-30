聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆增百處綠斑馬 行人事故降

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆增設綠斑馬134處，人潮多熱點平均行人事故降50%。圖／交通處提供
基隆增設綠斑馬134處，人潮多熱點平均行人事故降50%。圖／交通處提供

基隆市去年起力推行人友善政策，在校園周邊及人流眾多重要路段增設綠底斑馬線，加強行人通行安全，至今年3月共設134處。市府檢視設置執行成效，依據道安資訊平台事故資料，平均行人事故下降率為50%。

交通處說，綠斑馬到3月止，校園周邊路口已完成增設七區27處，其他人潮眾多處如市區熱點、各區市場周遭等，已完成增設七區107處，共134處。

市府檢視設置綠底行穿線的路口執行成效，依據道安資訊平台事故資料，七堵國小旁的明德一路、崇智街口，2022年行人事故有4件，去年降低為2件；另外，二信中學下坡路口祥豐街、立德路口，2022年行人事故為2件，去年降為0件；人流眾多市場周邊信一路、義七路口，2022年行人事故4件，去年也降為2件。

除針對行穿線的綠底措施，交通處也同步進行退縮行穿線3至5公尺交通改善，到今年3月止，已完成基金三路、武隆街等6處路口。

交通處長王圳宏表示，不管是綠色斑馬線或是退縮行穿線改善，行人事故發生均有大幅下降趨勢。

行人

延伸閱讀

男與基隆老鷹嘉年華女舞者合照 下一秒摸臀性騷擾

影／北區10縣市學生拚舞藝 基隆仁愛國小、建德國中特優

基隆青年電動機車新方案開跑 首日逾1300人申請

電動機車專案轉包？基市府：一切合法 將釐清調查

相關新聞

每公噸200元 花蓮水泥窯燒垃圾 年回饋千萬

花蓮縣府與台泥攜手推動，在花蓮和平廠以水泥窯協同處理廢棄物，去年底正式營運，回饋金自治條例昨天在縣議會審議通過，以每公噸...

基隆增百處綠斑馬 行人事故降

基隆市去年起力推行人友善政策，在校園周邊及人流眾多重要路段增設綠底斑馬線，加強行人通行安全，至今年3月共設134處。市府...

基隆公益電動車放寬 湧搶辦人潮

基隆市青年公益電動車新方案昨起上路，放寬申請條件，汰舊及公益都改為非必要條件，20至45歲都可申請，首日逾1100人申請...

基隆青年電動機車新方案開跑 首日逾1300人申請

基隆公益青年電動機車新方案今天起在基隆市各區公所受理申請。市府表示，首日已有超過1300人申請，日後也將不限量、不限時擴...

獨／電動車挨批撒幣 謝國樑：不分朝野議員提案通過

基隆市青年公益電動車新方案今天起上路，因申請條件大放寬，各區公所大排長龍，首日統計已逾1100件，相當踴躍，比舊方案半年...

太魯閣長春橋、春暉橋 4月8日起封閉進行塗裝工程

中橫公路舊道的長春橋與春暉橋10年前拆除重建，通往長春祠等景點，4月8日至6月28日將進行塗裝工程，橋梁封閉，期間僅開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。