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宜蘭18株百年老樹巡旅 騎鐵馬集章換馬克杯

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭三星鄉內有18株百年老樹，鄉公所推出自行車老樹巡禮，騎18公里集章換馬克杯。圖／三星鄉公所提供
宜蘭三星鄉內有18株百年老樹，鄉公所推出自行車老樹巡禮，騎18公里集章換馬克杯。圖／三星鄉公所提供

宜蘭三星鄉內有許多百年老樹，是早期農業社會的社交場所，鄉公所推出百年老樹巡旅，盼讓老樹成為鄉內獨特風景，民眾今天起從天送埤車站騎單車經過貴林村、落羽松秘境與拱照幼兒園，在榕樹、樟樹等老樹下集章點蓋章，可兌換文創馬克杯。

三星鄉內超過百年的老樹共18株，多為榕樹、樟樹，主要分布於三星警分局、三星國中小一帶。鄉公所表示，三星鄉是農業社會，早期農夫耕作勞累時，常會在老樹下休息聊天，形成天然的社交場所；鄉長李志鏞希望讓老樹成為獨特的鄉土風景，推出老樹巡旅活動。

民眾從今天開始，可以到天送埤車站租用自行車領取集點卡，從天送埤榕樹出發，先到貴林村楓林路上的老樟樹，再前往知名景點落羽松，接著過安農溪到拱照幼兒園的老榕樹，4處地點集點蓋章後，回到天送埤車站，兌換限量約3000組的文創馬克杯，整個旅程全長約18公里。

鄉公所觀光所指出，4處集章點中，天送埤榕樹、貴林老樟樹、拱照幼兒園榕樹，都是樹齡超過百年的老樹，落羽松雖然沒有老樹，也是三星知名美景，適合民眾騎車徜徉；4月28日也會和宜蘭青農團體「青出宜蘭」合作，帶民眾巡旅、導覽三星老樹。

李志鏞說，鄉公所為了使鄉親更深入三星百年風貌，並提倡低碳永續概念，推出老樹巡旅活動，觀賞百年樹木無需長途跋涉，鄉內自有生氣勃勃的老樹等待相親造訪，欣賞鄉土風情，串聯人與自然的情感，也紓解工作和生活壓力。

集完4個章可兌換文創馬克杯，限量約3000個。圖／三星鄉公所提供
集完4個章可兌換文創馬克杯，限量約3000個。圖／三星鄉公所提供
集章點從天送埤車站開始，經過貴林老樟樹、落羽松、拱照幼兒園老榕樹，再回到天送埤。圖／三星鄉公所提供
集章點從天送埤車站開始，經過貴林老樟樹、落羽松、拱照幼兒園老榕樹，再回到天送埤。圖／三星鄉公所提供

天送埤 幼兒園 落羽松

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