86歲總舖師「大辦桌」俞吳彩雲重現蘇澳古早味

86歲的俞吳彩雲是宜蘭蘇澳鎮大坑罟的「總舖師」，多年來負責大大小小的辦桌，年事雖高退而不休，繼續穿梭於廟宇後廚、學校的講堂。今年3月她登上蘇澳鎮地方志「蘇澳人」封面，以此為契機在6年後重新舉辦辦桌，今天在大坑罟大玄廟席開8桌，讓親朋好友重溫辦桌美好年代。

俞吳彩雲出生於五結吳家，上面還有5個姊姊，原家庭較重男輕女，沒有報戶口，在她3歲那年送到五結鄭家當養女；她在鄭家既是養女也是長女，從小就要煮飯、挑水、餵豬等，弟妹都上學了還得留在家中幫忙，卻也在煮飯中找到興趣，21歲嫁到大坑罟俞家後，出外工作分擔家計，就此踏入辦桌行列。

俞吳彩雲先從助手職「水跤仔」做起，數十年來一路成為大坑罟唯一的總舖師，歷經喪夫之痛、長子染毒去世等巨變，堅持做菜，足跡遠至花蓮，曾在南方澳南天宮負責200桌大型辦桌；6年前，她不慎摔倒腦部動手術，卸下總舖師職務，還是喜歡在南天宮、大玄廟的後廚幫忙，也會到校園內傳授技藝。

蘇澳鎮圖書館出版的「蘇澳人」今年3月春季號訪問俞吳彩雲，成為封面人物。俞吳彩雲的兒子俞錫堅初聞，也動念為母親辦活動慶祝，考慮到辦桌勞心勞神，原本念頭已熄，訪問者陳阿月建議他找母親以前的團隊回來，既減輕負擔，也是老友重聚，俞吳彩雲更是一口答應。

俞吳彩雲8、9人團隊斷斷續續籌備，半個月前進入密集階段，原本只打算開4、5桌宴請公所，愈來愈多人聞訊加入，最後開到8桌，決定菜色、聯絡碗盤出租商家、採購食材，每天都在想如何讓菜色、佐料、擺盤精益求精，今天一大早就在大玄廟後廚忙進忙出。

上午11時半許出菜，從白斬雞、豬蹄包到清蒸鱸魚、炒三鮮，總共10道菜，在蘇澳鎮長李明哲、「蘇澳人」團隊，以及辦桌產業鏈、地方人士等數十人見證下，開始暌違6年的大辦桌。俞錫堅表示，5、60年前是辦桌輝煌時代，現今社會資本競爭，傳統辦桌已逐漸沒落，隨之消失的還有濃濃人情味。