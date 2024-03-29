【即時短評】電動車放大絕 謝國樑用政績扭轉罷免勢力

基隆市長謝國樑因為東岸商場與NET爭議，延燒成罷免案，連署人數不斷增加，造成不小的壓力，謝國樑姿態放軟謙卑以對，連續十多天不公布行程，私下很努力跑市政行程，青年公益電動車是他選前最重要政見，但半年不到百件，如今新方案首日重新找回人氣，似乎要用政績要扭轉罷免勢力，再站上民意的一方。

謝國樑選舉前最初提出的做公益免費送gogoro，讓人印象深刻，也被認為是他當選重要因素之一，但後來調整為同級電動車款，也提出正式補助計畫，青年、公益、汰舊節能是他計畫重要核心，但因為沒有gogoro加入，條件嚴苛，要拿舊車換新車，還要高月資費，致年輕人興趣缺缺觀望。

從當初gogoro轉變成現今的光陽、中華汽車車款，編列3.8億預計送出1萬2千輛，但實施半年申請僅百件等爭議，謝國樑的電動車政策並沒打動年輕人的心。而近一個多月來，他面對NET爭議，戰火不斷延燒，甚至被冠上強盜市長稱號，很多市政也都被波及，更讓謝國樑雪上加霜的就是罷免案，雖然檯面上低調，但私下有不少因應動作。

罷免案能不能走上投票雖還有待觀察，但謝國樑的確有壓力，從他十多天來不公布行程，沒有面對媒體回應，利用晚上密集開市政說明會訴諸市民，還有先前黨部和二信系統的反罷免連署反制，顯示他的處境是內外煎熬，每天被電視台名嘴批得一無是處，有如萬箭穿心。

明明是大利多的電動車政策，卻沒有如預期般受歡迎，謝國樑改弦易轍，不用公益和汰舊綁死自己，從市民大排長龍的情況來看，市民有感已扳回一城，今天現場的民眾申請的氣氛很熱烈，對電動車多包持肯定的態度。

謝國樑能否用政績反擊罷免的力道，還得看民意的風向。電動車政策，藍綠認為原來計畫「看得到，吃不到」，從今天的人潮，發現年輕人出來了，證明需求是有的，只是作法而已。