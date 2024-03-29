快訊

台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

回饋金每噸200元…花蓮水泥窯燒垃圾 回饋部落1年約千萬元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，為回饋周邊居民，縣府訂定回饋金管理自治條例，每公噸200元，昨天通過。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，為回饋周邊居民，縣府訂定回饋金管理自治條例，每公噸200元，昨天通過。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府與台泥攜手推動，在花蓮和平廠以水泥窯協同處理廢棄物，去年底正式營運，回饋金自治條例今天在縣議會審議通過，以每公噸200元計算，一年概估千萬元，回饋部落居民，採專款專用，由秀林鄉公所成立管委會，和平村及縣內周邊村落可提計畫申請。

縣府原本是修正既有垃圾處理場回饋金自治條例，於去年7月送議審查，但被以設施性質不同、部分內容不符財政紀律法等原因退回。縣府環保局參考環境部相關辦法，訂定「花蓮縣水泥窯協同處理廢棄物設施營運期提供回饋金自治條例」草案，這次臨時會再送入縣議會審議。

縣議會保安小組審查時，加入專款專用、當年度回饋金未執行完成後，應轉入後續年度使用等文字修訂，再送大會，今天逐條審查後三讀通過，公告後實施。

縣府代理祕書長饒忠說，為了回饋水泥窯周邊居民，訂定相關辦法，以每公噸200元計算，一年概估5萬公噸，約1千萬元，由縣府編列預算，定期提撥到秀林鄉公所成立的管理委員會，和平村及鄰近村里可提出計畫申請。

草案明訂回饋金使用的計畫項目包括公共設施的興建、改善及維護管理，環境衛生或綠美化、醫療保健、環境監測、環教宣導，或用來提升環境品質、教育、體育或文化水準事項，須專款專用，當年度未使用完，轉入後續年度使用。

鄰近秀林鄉的新城鄉選區縣議員鄭寶秀認為，新城鄉大漢村也是垃圾車必經之路，回饋金範圍應擴大；秀林鄉縣議員程美蓮說，水泥窯位於秀林鄉，為協助處理縣內生活垃圾，空氣、水質都可能受影響，在地居民犧牲很多，希望各界予以尊重。

花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，為回饋周邊居民，縣府訂定回饋金管理自治條例，每公噸200元，昨天通過。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與台泥合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，為回饋周邊居民，縣府訂定回饋金管理自治條例，每公噸200元，昨天通過。圖／花蓮縣政府提供

廢棄物 花蓮 議員

延伸閱讀

高市資源廠ROT案 議會考察順應2050淨零碳排

彰化縣村長率10餘人立院外「快閃陳情」 支持興建晶鼎焚化爐

新北娃娃機自治條例開罰64件 分享經驗讓桃園取經

台中龍井農地遭傾倒戴奧辛廢棄物 檢警起訴5人再追產源端

相關新聞

新地標基隆塔首傳電梯受困 阿嬤和孫子等半小時才脫困

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺、全跨87公尺的起重機意象的塔橋式結構，去年12月啟用。今天上午...

【即時短評】電動車放大絕 謝國樑用政績扭轉罷免勢力

基隆市長謝國樑因為東岸商場與NET爭議，延燒成罷免案，連署人數不斷增加，造成不小的壓力，謝國樑姿態放軟謙卑以對，連續十多...

全台首座氣化爐協同水泥窯高溫燒垃圾 回饋金1年千萬元

花蓮縣政府與台泥攜手推動，在花蓮和平廠以水泥窯協同處理廢棄物，去年底正式營運，回饋金自治條例今天在縣議會審議通過，以每公...

電動機車專案轉包？基市府：一切合法 將釐清調查

民進黨今天舉行記者會，質疑基隆市府成立電動機車專案辦公室的得標廠商有轉包嫌疑，要求基隆市府應立即解約，同時呼籲檢調以及基...

基隆增設綠斑馬134處 人潮多熱點平均行人事故降50%

基隆市自去年起執行「行人友善」政策，大力推動校園周邊及人流眾多重要路段增設綠底斑馬線，加強行人通行安全，到今年3月共設1...

基隆電動車放寬湧人潮 藍指符市民期待、綠批討好市民

基隆市青年公益電動車新方案今天上路，在各區公所大排長龍，主要是條件大放寬。國民黨議員說，符合民眾需求及期待才會這麼多人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。