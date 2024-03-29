回饋金每噸200元…花蓮水泥窯燒垃圾 回饋部落1年約千萬元
花蓮縣政府與台泥攜手推動，在花蓮和平廠以水泥窯協同處理廢棄物，去年底正式營運，回饋金自治條例今天在縣議會審議通過，以每公噸200元計算，一年概估千萬元，回饋部落居民，採專款專用，由秀林鄉公所成立管委會，和平村及縣內周邊村落可提計畫申請。
縣府原本是修正既有垃圾處理場回饋金自治條例，於去年7月送議審查，但被以設施性質不同、部分內容不符財政紀律法等原因退回。縣府環保局參考環境部相關辦法，訂定「花蓮縣水泥窯協同處理廢棄物設施營運期提供回饋金自治條例」草案，這次臨時會再送入縣議會審議。
縣議會保安小組審查時，加入專款專用、當年度回饋金未執行完成後，應轉入後續年度使用等文字修訂，再送大會，今天逐條審查後三讀通過，公告後實施。
縣府代理祕書長饒忠說，為了回饋水泥窯周邊居民，訂定相關辦法，以每公噸200元計算，一年概估5萬公噸，約1千萬元，由縣府編列預算，定期提撥到秀林鄉公所成立的管理委員會，和平村及鄰近村里可提出計畫申請。
草案明訂回饋金使用的計畫項目包括公共設施的興建、改善及維護管理，環境衛生或綠美化、醫療保健、環境監測、環教宣導，或用來提升環境品質、教育、體育或文化水準事項，須專款專用，當年度未使用完，轉入後續年度使用。
鄰近秀林鄉的新城鄉選區縣議員鄭寶秀認為，新城鄉大漢村也是垃圾車必經之路，回饋金範圍應擴大；秀林鄉縣議員程美蓮說，水泥窯位於秀林鄉，為協助處理縣內生活垃圾，空氣、水質都可能受影響，在地居民犧牲很多，希望各界予以尊重。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言