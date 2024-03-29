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太魯閣長春橋、春暉橋 4月8日起封閉進行塗裝工程

中央社／ 花蓮縣29日電
中橫公路舊道的長春橋與春暉橋將於4月8日至6月28日進行塗裝工程，施工期間橋梁全天封閉，期間僅開放小型車停放長春祠停車場。圖／太管處提供（中央社）
中橫公路舊道的長春橋與春暉橋將於4月8日至6月28日進行塗裝工程，施工期間橋梁全天封閉，期間僅開放小型車停放長春祠停車場。圖／太管處提供（中央社）

中橫公路舊道的長春橋與春暉橋10年前拆除重建，通往長春祠等景點，4月8日至6月28日將進行塗裝工程，橋梁封閉，期間僅開放小型車停放長春祠停車場

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息，將於4月8日起至6月28日進行長春橋及春暉橋塗裝工程，施工期間2座橋全天封閉。

太管處指出，長春祠景點維持正常開放，但因現場空間有限，大客車迴轉不易，施工期間僅開放小型車進入長春祠停車場，禁止大客車進入。

現有的長春橋及春暉橋是太管處2014年重建的二代橋，長春橋長約60公尺、春暉橋長約39公尺，寬度都是3.7公尺，皆為單向車道，工法採用鋼構螺栓工法，比舊橋鉚釘式工法更加堅固。

此外，配合公路局台8線183公里處災害搶修工程，太管處指出，即日起至5月15日周一至周五上午8至下午5時，太魯閣入口牌樓只出不進，夜間及假日不管制。

停車場 太魯閣國家公園 景點

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