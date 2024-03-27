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外送水餃驚見一堆蟑螂 基市衛生局稽查限期改善

中央社／ 基隆27日電

基隆市陳姓女子透過外送平台向某市場內店家購買熟食水餃，打開袋子看見一堆蟑螂爬來爬去，直呼噁心死了，衛生局派員到場稽查後，要求業者限期改善。

陳姓女子昨天在臉書社團發文表示，叫水餃外送，外送員送達時提醒她以後不要叫這家，因為不衛生，她半信半疑打開袋子，看到一堆蟑螂爬來爬去，噁心死了。

這間遭投訴的水餃店在基隆市某市場擺攤，業者說，她賣水餃30多年了，在這處市場僅賣半年，都是在家拌妥餡料後再拿到市場包，且包好的水餃都分裝放在冰箱冷凍庫。

業者表示，昨天才向水餃皮店家拿紙板，可能是紙板內藏有蟑螂，她眼睛老花看不清楚，紙板已全部丟掉不用了，並向消費者道歉。

基隆市衛生局接獲訊息後今天派員前往稽查，就現場不符食品良好衛生規範準則部分，包含作業場所牆壁髒污、出入口等處未保持清潔、未設置防止病媒侵入設施、供應及販售未有防塵、防蟲等衛生設施等缺失，開立限期改善通知書，要求業者限期改善。

衛生局表示，屆期仍不改正者，則依食品安全衛生管理法規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者，得命業者歇業、停業一定期間等。

外送員 水餃 衛生局

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