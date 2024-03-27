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竹博覽會東部場在花蓮 展區有可愛竹編動物、竹療體驗

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「竹博覽會」東部唯一場在花蓮，「竹間天地」將從3月30日起在富里鄉農會羅山展售中心等4處展出，主展場有10件在地工藝術編製的大型竹編作品。記者王燕華／攝影
「竹博覽會」東部唯一場在花蓮，「竹間天地」將從3月30日起在富里鄉農會羅山展售中心等4處展出，主展場有10件在地工藝術編製的大型竹編作品。記者王燕華／攝影

台灣首度舉辦以竹子為主題的「竹博覽會」，東部唯一展場在花蓮縣富里鄉，邀請在地工藝家打造10件大型竹編藝術品，包括台灣黑熊、狐蝠、石虎等保育類動物，並結合生態、步道、茶席等，呈現竹材多元利用面向，3月30日起在展出，會場設於羅山展售中心等4處，活動期間可在玉里車站搭乘免費接駁車前往。

「竹博覽會」花蓮場由林業及自然保育署花蓮分署攜手富里鄉農會、鄉公所舉辦，以「竹生活」為主題，主辦單位今天將6隻大型竹編動物載到縣府前方石雕公園，連同竹料理、竹療SPA等，呈現活動內容，鄉農會總幹事張素華、鄉長江東成及多位議員、鄉代都到場，縣長徐榛蔚現場體驗竹療，一聞到竹醋液芬芳，忍不住說「好香啊」。

花蓮分署長黃建策說，縣內竹林面積廣達7、8000公頃，多在淺山地區，富里鄉早年是竹產業大宗生產地，後來因塑膠製品出現，竹製用具遭取代，竹產業才沒落。

黃群策表示，全球掀起永續、減碳風，竹子因為只需要4年就可以長成利用，不但可以固碳，賺取碳匯的能力也比其他林木來得快，因此爭取到竹博覽會東部唯一展場來到富里展出，藉由將竹製品轉換成生活、科技、建築等使用面向，讓民眾看到竹材可以融入日常生活，樂於利用。

花蓮展區「竹間天地」從3月30日展到4月7日，以富里鄉農會羅山展售中心周邊為主場地，展出里山動物竹編藝術，共有10隻大型藝術品，還有竹生活市集，展售竹生活道具、竹腳踏車、竹碳多肉植物等，另有羅山露營區、竹林步道、馥茶堂等3個次展區，活動期間在玉里火車站有免費接駁車往返各展區，每天提供墨竹茶間茶席、竹杖健走、米香拓、竹療 SPA 等免費體驗，詳情可上官網https://www.bambooexpo.tw/event/hualien洽詢。

「竹博覽會」東部唯一場在花蓮，今天到縣府前展出為活動暖身。記者王燕華／攝影
「竹博覽會」東部唯一場在花蓮，今天到縣府前展出為活動暖身。記者王燕華／攝影
「竹博覽會」東部唯一場在花蓮，今天到縣府前展出為活動暖身，縣長徐榛蔚（左）體驗竹療芬芳。記者王燕華／攝影
「竹博覽會」東部唯一場在花蓮，今天到縣府前展出為活動暖身，縣長徐榛蔚（左）體驗竹療芬芳。記者王燕華／攝影

花蓮 藝術品 農會

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