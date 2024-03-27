竹博覽會東部場在花蓮 展區有可愛竹編動物、竹療體驗

台灣首度舉辦以竹子為主題的「竹博覽會」，東部唯一展場在花蓮縣富里鄉，邀請在地工藝家打造10件大型竹編藝術品，包括台灣黑熊、狐蝠、石虎等保育類動物，並結合生態、步道、茶席等，呈現竹材多元利用面向，3月30日起在展出，會場設於羅山展售中心等4處，活動期間可在玉里車站搭乘免費接駁車前往。

「竹博覽會」花蓮場由林業及自然保育署花蓮分署攜手富里鄉農會、鄉公所舉辦，以「竹生活」為主題，主辦單位今天將6隻大型竹編動物載到縣府前方石雕公園，連同竹料理、竹療SPA等，呈現活動內容，鄉農會總幹事張素華、鄉長江東成及多位議員、鄉代都到場，縣長徐榛蔚現場體驗竹療，一聞到竹醋液芬芳，忍不住說「好香啊」。

花蓮分署長黃建策說，縣內竹林面積廣達7、8000公頃，多在淺山地區，富里鄉早年是竹產業大宗生產地，後來因塑膠製品出現，竹製用具遭取代，竹產業才沒落。

黃群策表示，全球掀起永續、減碳風，竹子因為只需要4年就可以長成利用，不但可以固碳，賺取碳匯的能力也比其他林木來得快，因此爭取到竹博覽會東部唯一展場來到富里展出，藉由將竹製品轉換成生活、科技、建築等使用面向，讓民眾看到竹材可以融入日常生活，樂於利用。