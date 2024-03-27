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基隆電動機車專線遭疑轉包 永景：公司內部事宜

中央社／ 基隆27日電

基隆市府成立電動機車專案辦公室，由永景公司得標，議員指服務專線卻是威肯公關公司總機，質疑是轉包或義務協助。永景公司表示，無論義務協助或轉包，屬2家公司內部事宜。

民進黨政策會執行長王義川昨天在社群平台發文表示，最近基隆知名「電動機車專案辦公室計畫」，發包給1家成立98天的（永景）公司得標，這家公司負責人余昌勳是基隆市長謝國樑選舉時重要顧問，（也是）廠商威肯公關前員工獨資成立，資本額（新台幣）100萬元拿到740萬元標案。

王義川說，廠商毫無實績經驗，在評選過程中廠商實績肯定0分，最後卻以超過80分的成績擊敗對手。開始服務後的服務電話卻是威肯公關總機，難道是工程分包，還是威肯公關免費協助呢。

王義川說，余昌勳和基隆市政府環保局長馬仲豪認識多久，「想好再回答，不急」，不然政務官說謊要下台，也會害到謝國樑。

民進黨基隆市議員張顥瀚表示，對於電動機車服務專線居然是非得標廠商威肯公關公司總機，余昌勳解釋是「草創初期雙方資源分享」，他質疑永景公司的成本是如何評估，威肯公司的協助是合法轉包，還是義務協助。

張顥瀚說，很遺憾當民意代表要求基隆市政府說明，市府居然不查明，就把責任隨意踢皮球給業者，令他始料未及，難道市府一點責任都沒有嗎。

余昌勳指出，公司內部成本評估屬各公司算法，應該不會有公司願意跟他人透漏這種訊息，此案屬委託，無論是義務協助或轉包，屬2家公司內部事宜，還是謝謝議員的指教，勿讓一般案件淪為政治惡鬥。

至於王義川質疑與馬仲豪關係，余昌勳說，暫無回應；馬仲豪則表示，目前無回應。

王義川

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