基港警總隊新辦公廳舍動土 釋出東岸舊址提升碼頭效能

基隆港務分公司今天舉辦基隆港警總隊辦公廳舍新建工程開工典禮，預計明年7月完工後遷入辦公。港警總隊目前位在東岸4、5號碼頭間的舊址將拆除，未來連同軍港西遷後的空間，引進物流、郵輪補給作業能量，並兼顧民眾親水觀光需求。

港警總隊新辦公廳舍位在基隆港西岸、港務消防大隊基隆港隊旁。基隆港務分公司總經理高傳凱和內政部主任秘書黃駿逸、警政署長黃明昭、基隆市副市長邱佩琳等人，今天出席開工祈福典禮，中山區多名市議員、里長到場觀禮，祈求工程平安順利。

高傳凱表示，基隆港務警察總隊位在東4、5號碼頭間的辦公室，使用超過50年。這棟建物將現有東岸碼頭分隔成兩段，使得港區運補作業及旅運作業無法串連，未來在軍港遷移後更顯突兀，因此決定拆除，並在西岸興建全新辦公廳舍。

港警總隊辦公廳估採兩階段辦理，第1階段先行興建西岸基隆港務警察總隊辦公廳舍，第2階段辦理港警總隊搬遷，接著拆除舊址拆。

港方說，舊港警大樓拆除後，連同軍港遷移後釋出的空間，可串連東岸作業空間。未來會引進物流與郵輪補給作業量能，使基隆港區保有既有客運、貨運功能，並兼顧親水觀光。