宜蘭綠色博覽會物理遊樂場 9座全新遊樂設施動靜皆宜
宜蘭綠色博覽會周六開幕，縣長林姿妙等人搶先體驗遊具。今年推出的物理科學遊樂場有9座新的遊樂設施，包含人體陀螺儀、旋轉櫻花樹、棉花糖彈力床等，勇氣闖關區也有全新的叢林飛索，適合各年齡層的大人小孩同樂；今天也發表綠博定目劇「環保明星養成訓練班」。
今年綠博主題是「地球學院」，設有16個展區，以及3處遊樂設施區域，分別是P1物理遊樂場、P2勇氣闖關區1、P3勇氣闖關區2，物理遊樂場位於園區入口大舞台後方，設有9座全新遊樂設施，2處勇氣闖關區則在園區內雲天草原區域，有天際纜車和叢林飛索等。
綠博藝術總監呂秉承說，物理遊樂場的遊樂設施主打各種不同能量轉換，重力位能轉換為滑翔動能、彈力與引力的跳躍、腳踏蹬力量產生旋轉離心等，民眾可以充分感受科學與娛樂的結合；遊樂場內9座設施也有分齡、分層，長輩、成人與孩童都能找到合適的項目。
物理遊樂場內較特殊的當屬「人體陀螺儀」，擁有3個旋轉軸，3軸往不同方向旋轉，民眾乘坐其中將體驗天旋地轉的失重感；另外有適合拍照打卡的旋轉櫻花樹、揮灑汗水的彈跳設施棉花糖雲等。設施造型也包含台灣黑熊、翡翠樹蛙、台灣獼猴等動物，營造和諧共處的氣氛。
勇氣闖關區中，彩虹滑道是去年就有的設施，今年沿用；天際纜車和叢林飛索是新設施，後者延續先前雲霄飛車重力位能轉換為動力的設計，增添叢林元素讓林野間的冒險氛圍更加強烈，考量叢林飛索不適合幼童，在飛索旁特別增設一座兒童版環繞飛索。
林姿妙今天與縣府人員先來踩點，觀賞完定目劇「環保明星養成訓練班」的發表，迫不及待地體驗物理遊樂場內的各項設施，換上牛仔褲重力彈跳、乘坐飛索，坐在旋轉櫻花樹下邀請全國民眾3月30日到宜蘭逛綠博。
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