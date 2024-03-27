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鐵飯碗到手 台電甄選東專電機科6學生畢業即就業

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東專科學校附設高職部電機科6名學生，報名參加台灣電力公司高職獎學金甄選，經過台電學科考試、體能測試、面試等階段，全部順利通過，並獲得4萬元獎學金，提前搶到國營事業鐵飯碗。圖／國立台東專科學校提供
國立台東專科學校附設高職部電機科6名學生，報名參加台灣電力公司高職獎學金甄選，經過台電學科考試、體能測試、面試等階段，全部順利通過，並獲得4萬元獎學金，提前搶到國營事業鐵飯碗。圖／國立台東專科學校提供

國立台東專科學校附設高職部電機科6名學生，報名參加台灣電力公司高職獎學金甄選，經過台電學科考試、體能測試、面試等階段，全部順利通過，並獲得4萬元獎學金，提前搶到國營事業鐵飯碗，學校師生與有榮焉。

電機科召集人黃盛業老師說，這次台電獎學金電機科6名學生上榜，刷新歷屆榜單紀錄，能全壘打沒有什麼撇步，就是同學願意比別人投入更多心力在學習上。班導師黃昱馨表示，6位同這次上榜台電，真的皇天不負苦心人。

自2013年起台電公司與高中職合作，每年舉辦高職技術類科獎學金甄選，參加者須接受多層考驗，包括在校成績平均80分以上且品行優良，並要通過第一階段的學科筆試及第二階段面試與體能測驗，才能進入錄取名單。

今年台東區處共有6名學生通過甄選，全都是國立台東專科學校附設高職部電機科的同學，分別為楊弦穆、潘煜鎧、莊嘉欣、張育安、吳宸恩及許翊贊等人，他們每人除獲得4萬元獎學金外，還能成為台電公司正職員工。

「我想跟爸爸一樣當幕後英雄。」張育安說，他父親在台電服務，自小很愛聽父親講跟電力系統的相關故事，他也對電機很有興趣，為實現自己的夢想，選讀高職部電機科，現在考取台電，他期許和父親一樣，為台東電力盡心力。

電機科主任黃榮光表示，學校7年來有20人錄取台電，今年有6名學生全上榜，刷新本科歷屆榜單的紀錄，要能夠取得資格在畢業前即進入台電，跟考上公家機關一樣難得，畢業就直接就業。

台東 台電 榜單

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