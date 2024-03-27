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宜縣議員補選 4人號次出爐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

民進黨立委陳俊宇當選後，宜蘭員山鄉議員須補選，縣選委會訂4月13日補選投票，昨天辦理候選人號次抽籤，4名候選人抽到的號次分別是，1號謝萬得、2號藍萬義、3號黃雯如、4號劉燦輝。地方評估，基本盤綠大於藍的員山鄉，綠營盼保住席次，藍營盼能翻轉版圖。

4名候選人都以無黨籍參選，民進黨挺藍萬義、國民黨支持黃雯如，藍萬義昨由民進黨中央到地方競選團隊大陣仗陪同抽籤，黃雯如未到場，由競選總幹事陳明昌代抽，謝萬得與劉燦輝都1個人單槍匹馬。

謝萬得首位上場抽中1號，相當開心，受訪時說「一馬當先」，未來若有機會當選，服務不分藍綠；黃雯如由他人代抽，事後得知抽中3號表示「員3起飛」，希望選民支持唯一女性候選人；抽中4號劉燦輝微笑以對，未表示任何意見。

藍萬義表示，若未來順利當選議員，一定全力配合陳俊宇立委，從地方到中央共同為員山鄉打拚，他有信心也準備好要承擔責任，服務鄉親。

民進黨昨天在抽籤前舉行記者會，黨中央副秘書長何博文率組織部主任張志豪到場，競選總部榮譽主委陳金德、議會黨團總召陳文昌等人也出席，高喊「團結宜蘭、守護員山」。

陳金德強調，這場補選非常重要，全國好幾個地方4月13日補選投票，各地選情緊張，藍萬義這席最有機會當選，不能出任何差錯，拜託大家未來10幾天全力以赴，像是輔選陳俊宇一樣，保住席次。

民進黨 陳俊宇

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