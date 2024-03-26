快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

宜蘭縣員山鄉議員補選4搶1 參選人號次出爐

中央社／ 宜蘭縣26日電

宜蘭縣選舉委員會今天舉辦員山鄉（第4選區）縣議員補選參選人號次抽籤作業，抽籤結果為1號謝萬得、2號藍萬義、3號黃雯如、4號劉燦輝，4人都以無黨籍身分參選。

員山鄉有2席縣議員席次，民主進步黨與中國國民黨各占1席。民進黨前縣議員陳俊宇年初轉戰立委成功當選，遺留的縣議員席次將於4月13日補選。

補選號次抽籤作業上午於宜蘭縣選委會計票中心辦理。抽到1號的謝萬得喊出「一馬當先」，他說，這次選舉主軸是「change員山，員山前進」，為民服務一馬當先，當仁不讓。

抽中2號的藍萬義雖以無黨籍參選，但他是民進黨創黨元老。藍萬義表示，他深耕基層16年，服務不分黨派，若能當選，一定配合陳俊宇，從地方到中央共同為員山鄉打拚。

黃雯如因另有行程，未到場抽籤，由競選團隊幕僚代抽到3號。劉燦輝抽到4號後即離去，未發表談話。

宜蘭縣選舉 議員

延伸閱讀

宜蘭員山縣議員補選號次抽籤出爐 4位候選人號碼一次看

宜蘭員山鄉縣議員補選 唯一女參選人盼成30年來首席女議員

綠主委大戰／宜蘭群雄並起 「民主聖地」黨內廝殺已無可避免

陳俊宇宜蘭服務處「黃金地段」曝光 離縣府、議會都很近

相關新聞

花蓮客家文化園區規畫運動場、親水設施 成旅遊新亮點

花蓮客家文化園區啟用約20年，縣府利用縣預算6240萬元，重塑園區門面意象，融入客家元素，設置多功能極限運動場、福氣廣場...

基隆原威海營區停車場5月啟用 共172格紓解市區一位難求

基隆市中正路原威海營區靠長榮桂冠酒店的土地，在軍港西遷計畫第一階段完成後清空，去年在前立委蔡適應協調下，暫時開放臨時停車...

宜蘭三星重畫區道路常見大貨車亂竄 設置禁止牌面卻遇這問題

宜蘭縣三星鄉內重畫區道路狹小禁行大車，許多大貨車便宜行事未申請許可，小路裡大車亂竄引發民怨；警方裁罰需有禁止牌面等交通標...

愛三、仁四路口行人專用全時相 基隆第4處車全停讓行人

基隆市愛三、仁四路口是許多在地人往返仁愛市場採買，或轉往廟口夜市、東岸商場與循環站的必經之路，每天車水馬龍交通繁雜，交通...

基隆文化中心38年「銅獅變金獅」？網批醜又俗 文化局：暫時保護塗層

基隆市文化中心前廣場市府正在打造成「藝文特區」、鋪設草皮，但有民眾發現一對有30多年歷史，由藝術家陳志慈創作的銅獅子被漆...

有毒石綿建材清運費用高…花蓮縣府爭取742萬補助 限期10月前申請

石綿早期被應用於建材，拆除後若沒有妥當處理，人體恐因吸入石綿纖維致癌，政府自1989年列管為毒性化學物質。花蓮縣政府鼓勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。