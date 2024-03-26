宜蘭縣員山鄉議員補選4搶1 參選人號次出爐

宜蘭縣選舉委員會今天舉辦員山鄉（第4選區）縣議員補選參選人號次抽籤作業，抽籤結果為1號謝萬得、2號藍萬義、3號黃雯如、4號劉燦輝，4人都以無黨籍身分參選。

員山鄉有2席縣議員席次，民主進步黨與中國國民黨各占1席。民進黨前縣議員陳俊宇年初轉戰立委成功當選，遺留的縣議員席次將於4月13日補選。

補選號次抽籤作業上午於宜蘭縣選委會計票中心辦理。抽到1號的謝萬得喊出「一馬當先」，他說，這次選舉主軸是「change員山，員山前進」，為民服務一馬當先，當仁不讓。

抽中2號的藍萬義雖以無黨籍參選，但他是民進黨創黨元老。藍萬義表示，他深耕基層16年，服務不分黨派，若能當選，一定配合陳俊宇，從地方到中央共同為員山鄉打拚。

黃雯如因另有行程，未到場抽籤，由競選團隊幕僚代抽到3號。劉燦輝抽到4號後即離去，未發表談話。