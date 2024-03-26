宜蘭縣員山鄉議員補選4搶1 參選人號次出爐
宜蘭縣選舉委員會今天舉辦員山鄉（第4選區）縣議員補選參選人號次抽籤作業，抽籤結果為1號謝萬得、2號藍萬義、3號黃雯如、4號劉燦輝，4人都以無黨籍身分參選。
員山鄉有2席縣議員席次，民主進步黨與中國國民黨各占1席。民進黨前縣議員陳俊宇年初轉戰立委成功當選，遺留的縣議員席次將於4月13日補選。
補選號次抽籤作業上午於宜蘭縣選委會計票中心辦理。抽到1號的謝萬得喊出「一馬當先」，他說，這次選舉主軸是「change員山，員山前進」，為民服務一馬當先，當仁不讓。
抽中2號的藍萬義雖以無黨籍參選，但他是民進黨創黨元老。藍萬義表示，他深耕基層16年，服務不分黨派，若能當選，一定配合陳俊宇，從地方到中央共同為員山鄉打拚。
黃雯如因另有行程，未到場抽籤，由競選團隊幕僚代抽到3號。劉燦輝抽到4號後即離去，未發表談話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言