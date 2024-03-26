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花蓮客家文化園區規畫運動場、親水設施 成旅遊新亮點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府重建客家文化園區，重塑園區門面意象，融入客家元素，設置多功能極限運動場、福氣廣場及親水設施等，打造多元的公共場域。圖為完工示意圖。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府重建客家文化園區，重塑園區門面意象，融入客家元素，設置多功能極限運動場、福氣廣場及親水設施等，打造多元的公共場域。圖為完工示意圖。圖／花蓮縣政府提供

花蓮客家文化園區啟用約20年，縣府利用縣預算6240萬元，重塑園區門面意象，融入客家元素，設置多功能極限運動場、福氣廣場及親水設施等，打造多元的公共場域，吸引更多民眾參與客家活動，全新園區預計在明年天穿日完工啟用，打造旅遊打卡新亮點。

客家文化園區座落在吉安鄉吉豐路一段與中正路二段交接處，面積約1.5公頃，園區內有客家文化會館、縣府客家事務處、演藝堂與南埔公園，是民眾休閒好去處，每周二晚上有客家創意市集，吸引民眾前往逛逛、品嚐美食。

客家處今天辦理客家文化園區開工動土祈福儀式，縣長徐榛蔚、國民黨立法院黨團總召傅崐萁及多位縣議員出席，祈禱工程順利完工。

客家處長潘乾鑑指出，客家文化園區完工後，將增加許多客家元素，包括客家傳統建築的「馬背」造型拱門、世界客家地球儀等，還有噴水親子設施、福氣廣場、小山丘等設施；考量近年體育運動興起，另設有多功能極限運動場，吸引年輕人使用，打造結合文化及運動休閒園區。

潘乾鑑表示，工期表定為300個工作天，經與廠商協調，可提前30天完工，趕在明年農曆正月20日的天穿日啟用，屆時將舉辦活動開箱全新園區，未來縣內客家大型活動也會在園區舉辦，也已編列固定預算維護園區設施。

另外，工程期間是否影響客家創意市集，潘乾鑑說，半年前辦理市集至今，鄉親參與程度高，不會因動工舊將市集撤離，不過會做局部調整，讓市集跟工程都順利進行。

花蓮縣府重建客家文化園區，花費6420萬元，設置多功能極限運動場、福氣廣場及親水設施等。圖為完工示意圖。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府重建客家文化園區，花費6420萬元，設置多功能極限運動場、福氣廣場及親水設施等。圖為完工示意圖。圖／花蓮縣政府提供

花蓮客家文化園區啟用約20年，縣府利用縣預算6240萬元，重塑園區門面意象，融入客家元素，打造旅遊打卡新亮點。記者王思慧／攝影
花蓮客家文化園區啟用約20年，縣府利用縣預算6240萬元，重塑園區門面意象，融入客家元素，打造旅遊打卡新亮點。記者王思慧／攝影

花蓮客家文化園區啟用約20年，縣府利用縣預算6240萬元，重塑園區門面意象，融入客家元素。記者王思慧／攝影
花蓮客家文化園區啟用約20年，縣府利用縣預算6240萬元，重塑園區門面意象，融入客家元素。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府客家處今天辦理「客家文化園區」開工祈福儀式，縣長徐榛蔚（右五）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右四）出席參加，祈禱工程順利完工。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府客家處今天辦理「客家文化園區」開工祈福儀式，縣長徐榛蔚（右五）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右四）出席參加，祈禱工程順利完工。記者王思慧／攝影

創意市集 客家文化 運動

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