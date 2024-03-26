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基隆原威海營區停車場5月啟用 共172格紓解市區一位難求
基隆市中正路原威海營區靠長榮桂冠酒店的土地，在軍港西遷計畫第一階段完成後清空，去年在前立委蔡適應協調下，暫時開放臨時停車，目前土地移交給交通部航港局，航港局標租給停車場業者，設172個汽車停車格，預計5月啟用，可紓解市區停車一位難求壓力。
蔡適應說，威海營區舊址先期整地完工，目前可當作平面式臨時路外停車場，因市區在假日及重要節日都一位難求狀況，可以紓解停車不足壓力。
蔡適應表示，未來基隆市政府、交通部航港局、基隆港務分公司要開發這塊基地時，建議各單位要以基隆發展整體考量，來規畫設施和停車空間需求。
這塊土地由航港局標租，面積有4524平方公尺，業者為俥亭停車事業股份有限公司，規畫172格小型車停車格，包含4格身心障礙，3格婦幼、3格電動專用停車位，預計5月1日正式啟用，使用期限2年至115年3月14日。
停車場的出入不在原威海營區在中正路側的出入口，在義一路側設置停車場的出入口。收費已公告，平日每小時30元，假日50元，另有月租及半日月租，除了遊客外，周邊居民也可利用。
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