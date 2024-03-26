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有毒石綿建材清運費用高…花蓮縣府爭取742萬補助 限期10月前申請

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府鼓勵民眾汰換老舊石綿建材，合法清理廢棄物，今年推出清運補助，即日起至10月底向環保局申請，將安排合作業者清理。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府鼓勵民眾汰換老舊石綿建材，合法清理廢棄物，今年推出清運補助，即日起至10月底向環保局申請，將安排合作業者清理。圖／花蓮縣府提供

石綿早期被應用於建材，拆除後若沒有妥當處理，人體恐因吸入石綿纖維致癌，政府自1989年列管為毒性化學物質。花蓮縣政府鼓勵民眾汰換老舊石綿建材，合法清理廢棄物，今年推出清運補助，即日起至10月底向環保局申請，將安排合作業者清理。

縣長徐榛蔚表示，國內已將石綿公告列管為毒性化學物質，各機關陸續公布禁用規定，如民眾家中有石綿建材需拆除，也應委託合法營造業或拆除業者，且拆除過程應採取安全措施，保持石綿建材完整性，避免破碎造成粉塵飛散。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，民眾若有石綿建材清除處理需求，常面臨高額處理費用，環保局向環境部爭取742.5萬經費，預計可清理共165公噸的石綿廢棄物，符合申請資格的民眾可提出申請，如經費用完，補助將提前結束。

張華砡表示，凡縣內的建築物為民眾私有住宅、個人農業設施（無畜牧場、飼養登記證）、寺廟、教堂等非屬廢棄物清理法第2條規定事業者，拆除含石綿建材，如石棉瓦、石綿浪板等，經環保局審查核可後，即符合補助資格。

她補充，清運補助的費用是給合作廠商，而非民眾，民眾仍需自行負擔建物的拆除費用，不過只要依規定填寫補助申請表，提供相關資料向環保局申請，審查通過後，環保局將提供免費包材，並安排清理業者清除石綿建材廢棄物，詳情可撥打專線電話03-8237575分機2310詢問。

廢棄物 徐榛蔚 花蓮

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