宜蘭青蔥住進FRP隧道棚產量增4成 病蟲害、農藥都變少

新設施、助菜農，避免蟲害及提高產量。宜蘭市公所補助輔導21名農民打造FRP隧道棚，方便遮蔭防曬、擋風防雨，透過營造良好栽培環境與改善生產模式，大幅提升青蔥產量超過4成，造福農民、消費者與平衡市場供需，共創「三贏」。

宜蘭市公所今與市農會舉辦「宜蘭市建構蔬菜生產新模式計畫-FRP隧道棚觀摩會」，農友吳錫雲展示FRP（玻璃纖維強化塑膠）隧道棚設施在蔬菜生產中的應用成果，讓農民認識該模式對於提升蔬菜產量的效益。

吳錫雲比較去年10月使用FRP隧道棚之前，使用後至今年3月的青蔥產量，從每公頃2萬5千公斤，提升至每公頃3萬5千公斤，產量提升超過40%，成果明顯。

宜蘭市公所農經課表示，FRP隧道棚是由纖維棒及塑膠布兩者組成，成本較低且搭建容易，農友可自行拆建，上方棚布可依照生產需求替換，例如為達成防風、保溫、防雨目的，可使用透明塑膠棚布；如有遮蔭、防曬需求則可使用遮陽網布。

FRP隧道棚高度1公尺多，易收摺，相對於其他高成本的栽培設施，例如水平棚架、溫網室等，FRP隧道棚方便用於蔬菜生產，降低天氣對蔬菜生產影響。

隨著務農人口老化，氣候異常影響收成，宜蘭市近年來蔬菜栽培面積逐年減少，為助小農一臂之力，市長陳美玲上任後積極與宜蘭市農會合作啟動蔬菜生產新模式計畫，投入經費近60萬元，輔導21名農民打造隧道棚。

市農會總幹事謝立賢表示，農友栽種蔬菜經常遭遇寒冷或連日降雨等異常氣候影響，造成農損，使用簡易農業設施目的在於保護農作物，避免受到不良天候與病蟲危害。