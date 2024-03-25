模範生獎狀上「謝國樑」章戳太巨大惹議 基市府忙滅火
基隆市府日前頒發模範生獎狀，獎狀蓋的「市長謝國樑」章戳明顯比其他文字大出許多，網友批評謝國樑有大頭症。市府表示，章戳符合規範與過往沒有差別，日後將調整凸顯受獎人。
有網友今天在社群媒體X上傳一張基隆市政府頒發的獎狀照片，內容顯示某學生獲基隆市今年度模範生殊榮，以資鼓勵。不過，獎狀下方蓋的「市長謝國樑」章戳明顯比其他文字大出許多。
這名網友批評，「怎麼會這麼大頭症，你以為你是誰啊，一個小小的市長，得獎的不是你」。
基隆市政府教育處副處長徐嬿立表示，獎狀上首長姓名是依照「政府文書格式參考規範」，是符合規範的編撰政府文書，與過往並無差別。歷年獎狀及公文所蓋的市長章戳尺寸，職稱長度為2.5公分、寬度1.5公分，姓名部分長度8.5公分、寬度3公分。
徐嬿立說，市府日後將考量凸顯獎狀表揚對象的主體性，予以調整凸顯受獎人姓名的呈現方式。
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