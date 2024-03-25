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傳接藍營宜蘭主委 林羿伶：無意選縣長
下屆宜蘭縣長選舉，國民黨傳出縣長林姿妙的女兒林羿伶將接下縣黨部主委，布局2026年參選縣長，對此林羿伶表示，她對於參選縣長沒有意願。民進黨籍冬山鄉長林峻輔任期屆滿，積極備戰選縣長，前代理縣長陳金德也有心「推動宜蘭縣政」；民眾黨目前由前不分區立委陳琬惠擔任黨部主委，今年大選她立委得票亮眼，被視為是可能人選。
總統大選後藍營組織改造，各縣市黨部主委考量年輕化、在地連結。52歲的林羿伶是國民黨中央委員，是宜蘭黨部與黨中央的溝通管道，她長期打理選舉事務，有多次輔選經驗，縣黨部前主委張建榮因大選失利請辭，是黨中央考量由她接黨部主委的原因之一，下月中可望公布人事。縣黨部副主委蔡岡志、代理主委林明昌、議會國民黨團書記長林義剛都支持。
傳林羿伶接縣黨部主委是為布局參選下屆縣長，她說，為了宜蘭未來發展及國民黨，黨中央要她接主委扮演「推手」責無旁貸，宜蘭12鄉鎮市長中，有10人任滿須改選，要好好布局，但她沒有參選下屆縣長的規畫。
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