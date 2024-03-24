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一秒到日本 花蓮「小京都」將軍府明天試營運

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，擁有日式宿舍群建築，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，整體景觀復刻日本傳統街景，被譽為花蓮「小京都」。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，擁有日式宿舍群建築，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，整體景觀復刻日本傳統街景，被譽為花蓮「小京都」。記者王思慧／攝影

花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，擁有日式宿舍群建築，是近百年歷史的縣級古蹟，中央及縣府挹注2.6億元，歷經3年半修復再造工程，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，整體景觀復刻日本傳統街景，被譽為花蓮「小京都」，明天（25日）試營運，下月1日開幕，運作初期需預約才能參觀。

美崙溪畔興建於1936年的日式宿舍，使用檜木建成，其中有圍牆與獨立花園的官邸，曾是日據時期花蓮地區軍事指揮官中村三雄的宿舍，周邊則是各階級軍官的住所，附近居民過去不知道中村三雄身分，只知道他是官階很高的將軍，便稱此地為「將軍府」。

將軍府2005年列為縣級古蹟及歷史建築，因木造結構毀損嚴重，在文化部「再造歷史現場1.0及2.0」計畫及縣府的努力下，文化局於2020年封閉修復建物與再造，去年完工，除修復8棟古蹟、歷史建築建物，還有園區夜間燈光、植栽、步道、日式庭園及防災滯洪景觀水池等，成為花蓮新亮點。

修繕完成的將軍府由文化局與委外營運團隊經營，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，以「花蓮人的客廳」理念注入當地生活及特色。雖然尚未正式開放參觀，不過有網紅及居民受邀參觀，園區的日式景觀深獲好評，走在其中彷彿置身日本京都，因此園區還有「花蓮小京都」之稱。

文化局指出，「將軍府1936園區」將在明天試營運，4月1日正式開幕，開放民眾及遊客入園參觀，不過營運初期採預約制，以維護文資與遊客安全，詳情可上臉書粉絲專頁「花蓮將軍府1936 」查詢。

花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，整體景觀復刻日本傳統街景，被譽為花蓮「小京都」，明天試營運，運作初期需預約才能參觀。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，整體景觀復刻日本傳統街景，被譽為花蓮「小京都」，明天試營運，運作初期需預約才能參觀。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，歷經3年半修復再造工程，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，明天試營運，下月1日正式開幕。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，歷經3年半修復再造工程，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，明天試營運，下月1日正式開幕。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，整體景觀復刻日本傳統街景，明天試營運，下月1日正式開幕。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」，整體景觀復刻日本傳統街景，明天試營運，下月1日正式開幕。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，擁有日式宿舍群建築，是近百年歷史的縣級古蹟，中央及縣府挹注2.6億元，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」。記者王思慧／攝影
花蓮市美崙溪畔旁的「將軍府」，擁有日式宿舍群建築，是近百年歷史的縣級古蹟，中央及縣府挹注2.6億元，轉型為藝文基地「將軍府1936園區」。記者王思慧／攝影

歷史建築 花蓮

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