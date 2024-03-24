林姿妙女兒林羿伶接黨部主委選縣長？她親曝：無參選意願

國民黨在宜蘭縣的總統及立委選舉雙敗，縣黨部主委張建榮2月請辭。近來傳出縣長林姿妙的女兒林羿伶將接下主委一職，同時布局2026年參選下屆宜蘭縣長。對此，林羿伶表示，她對於參選縣長沒有意願。

藍營進行組織改造，總統大選後各縣市黨部考量啟用年輕化、與在地有深厚連結的主委人選。61年次的林羿伶是國民黨中央委員，一直是宜蘭與黨中央事務的重要溝通管道，同時也歷經無數大小選舉輔選經驗，是黨中央考慮接掌黨部主委的人選，人事案可能在4月中公布。

縣黨部副主委蔡岡志肯定林羿伶是很適合的黨部主委人選，未來透過服務更能深耕地方；代理主委林明昌說，下屆黨部主委希望由年輕化、有戰力的人選擔任，如果是林羿伶來接，他樂觀其成。國民黨議會黨團書記長林義剛說，有心為黨付出服務，應予支持。

林羿伶的父親林明正是前省議員，林明正因病往生後，母親林姿妙接續遺志走上從政之路，一路從縣議員、羅東鎮長到縣長，林姿妙兩任縣長2026年將任滿。林羿伶跟隨在父母親身旁，打理大小選舉事務，選戰經驗豐富，黨內中生代無人能出其右，這也是黨中央考量由她接縣黨部主委的原因之一。

距離2026年底五合一選舉兩年多，各界關切國民黨由誰披戰袍參選縣長？據了解，國民黨中央確實有，縣黨部主委下去參選縣長的想法，但各縣市也未必都是如此。

對於是否布局參選下屆宜蘭縣長？據了解，林羿伶本身並沒有參選意願，但為了宜蘭縣未來發展及國民黨，若黨中央要她接縣黨部主委一職，她責無旁貸。

林羿伶說，擔任主委是扮演「推手」角色，整合協調出下屆五合一選舉最適合人選，尋求有意參選者，並鼓勵年輕參政，何況宜蘭縣12個鄉鎮市長中，有10個鄉鎮長兩屆任滿改選，空間很大，要好好布局，她自己並沒有想要參選下屆縣長。