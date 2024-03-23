台東公共化幼兒園採線上報名 27日開放登記

台東縣政府今年推出公共化幼兒園線上登記措施，從網路上查詢缺額、登記、抽籤、查詢結果、報到一次完成，節省家長時間，也讓資訊也更透明，27日起開放登記。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，113學年度公立及非營利幼兒園與職場教保中心招生將採全面線上辦理，家長只要利用「臺東縣公立及非營利幼兒園暨職場中心招生e點通」，就能查詢缺額、登記、抽籤與抽籤結果，簡章也同步公告在台東縣政府教育處網頁，提醒家長們留意時間並多加利用。

台東縣教育處表示，台東縣內102所的公立及非營利幼兒園與職場教保中心，將預計3月27日上午9時至4月3日下午4時開放家長自行線上登記，招生對象為學齡滿2歲至入國小前的幼兒（出生期間為107年9月2日至111年9月1日），提醒家長注意報名時間。若家裡無網路通訊或電腦，也可至鄰近公立幼兒園尋求專人協助。

台東教育處長蔡美瑤表示，完成報名後，將在4月12日上午10時至12時採直播方式進行電腦系統公開抽籤，家長可直接線上觀看，抽籤過程全程錄影，可供家長檢視。抽籤結果可線上查詢得知，無需到現場等候，預計4月13日上午9時至4月17日下午4時辦理入園報到，屆時直接線上即可完成。

蔡美瑤表示，這次教保服務機構招收近2150名，對照台東縣可入園幼生總數近2100名，可滿足幼兒入園需求，若有相關問題可洽詢台東縣教育處特殊暨幼兒教育科。