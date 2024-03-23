基隆八斗國小特色竹搖琴班 新住民家庭多延續傳統文化

基隆市八斗國小學生家庭組成新住民家長比例很高，學校開辦源自印尼的竹搖琴班，成為特色教學，學生都很有學習樂趣。竹搖琴可敲擊出悅耳多變的旋律，7年來常受邀到各地展演。議長童子瑋說，學校多元化課程、特色經營，讓基隆的學生可以體驗到不同國家的文化。

八斗國小開辦特色課程竹搖琴班，期望發展新住民的文化，營造友善校園。竹搖琴由長短不一的竹筒組成，再以手腕出力搖晃，讓竹筒發出不同的音頻，敲擊出悅耳多變的旋律，學生學起來很有興趣。

音樂老師李逸斐指出，竹搖琴發源於印尼，八斗國小的竹搖琴課程從基礎樂理、單音手搖琴，到最後由單人操作有完整旋律的整台手搖琴。李老師還說，竹搖琴演奏時，學童要學會聽彼此聲音，要學會等待聆聽，更訓練專注度與合作精神。

校長羅世彬表示，竹搖琴成立7年，學生從一年級開始到三年級，主要學習樂理與單音竹搖琴，直到升上高年級後集合團練，有團體表演的機會。竹搖琴設備、師資完整，在全台灣數一數二，時常到各地展演，讓更多人認識這項印尼傳統樂器文化。

議長童子瑋昨前往學校參訪，小朋友們一起練習竹搖琴，童子瑋說，少子化學生人數銳減，學校集中資源特色經營，基隆要有好的特殊才能基礎教育環境，包括藝術、音樂、體育等，才能留住學生，展現城市教育特色。