店家違消防法 基隆7月起直接開罰

基隆市消防局從7月1日起，將對違反消防法規的營業場所直接舉發，最高可罰30萬。與過去先勸導，並給予業者1個月改善時間，再另行複檢的方式不同，發現違規情形將直接舉發開罰，罰鍰額度從原本6千至5萬元，提高到2萬至30萬元。

消防局表示，以往營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先給予限期改善，未改善再罰，為強化營業場所負責人維護消防安全設備的責任，去年修法後，不會再給限期改善，只要檢查發現缺失就直接開罰。

消防局火災預防科長黃琦初說，各個營業場所根據場所危險程度，需要設置不同種類的滅火設備、警報設備、避難逃生設備及消防搶救上必要設備。而一定規模以上場所，需由管理權人，遴用防火管理人並責其製作消防防護計畫書，每半年進行不少於4小時的自衛消防編組演練。

黃琦初表示，設備如有不符規定、無法使用、運作不良等狀況，牽涉到民眾公共安全的消防設施、設備，都可直接開罰最少2萬，並可連續處罰，仍未改善可勒令停止營業。

消防安全查處的重點項目，是有無違反消防法所規定的「消防安全設備設置」設置維護、「住宅用火災警報器」設置維護、「防焰物品」規範使用以及「防火管理」實施等。

消防局長游家懿表示，消防法去年5月修訂、6月公布，共修正20多條條文，是消防法公布36年來最大幅度調整，7月前將積極宣導。