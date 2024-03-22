台東大武鄉長補選 三腳督

台東縣大武鄉長下月13日補選，國民黨參選人王景昌、民進黨蕭國書及無黨籍高春花形成三腳督，國民黨主席朱立倫昨赴台東輔選，朱說，全台4鄉鎮市辦理補選，國民黨有信心贏得勝利；對手民進黨蕭國書月底成立競選總部、無黨高春花也積極爭取支持。

朱立倫說，這次全台4個鄉鎮市要舉行補選，各地選情不一，有些地方會跟無黨籍合作、有些會跟非綠合作，基層選舉國民黨希望打下基礎，也有信心贏得勝利。

大武鄉政治結構藍大於綠，前鄉長黃建賓當選立委，遺缺補選不僅綠營派出人馬，無黨籍現任代表亦參選，藍營不敢掉以輕心。民進黨蕭國書30日將成立競選總部，他說，民進黨不靠大咖撐場，而是一步一腳印爭取選民認同，這幾天他會多勤走村部落爭取支持。無黨籍高春花說，自己無黨無派，沒有資源更沒有包袱。

朱立倫及台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人為王景昌輔選，分別前往大武天后宮參拜、到文健站與長輩互動拉票。

1名熟知地方政情的人士說，過往鄉長選舉多是中高年齡層關心，近來年輕人愈來愈關注鄉務，年輕選票也將不可忽略。