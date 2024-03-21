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基隆議員控欠社工調薪斷炊 市府斥謠言：市長3作法顧社工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市長謝國樑昨表揚15位公私部門績優社工，並公布三項基隆市政府所規畫的政策。圖／基隆市政府提供
基市長謝國樑昨表揚15位公私部門績優社工，並公布三項基隆市政府所規畫的政策。圖／基隆市政府提供

基隆市議員張之豪昨在臉書指控市長未簽公文，市府積欠的社工「調薪」的差額，3個月下來已積欠達1萬多元，並用「社工斷炊3個月」形容。市府今天澄清是錯誤謠傳，未有公文延宕、更無積欠薪水的狀況。張之豪今天致歉，修正斷炊、3個月沒薪水說法，並非完全沒有給薪，這是他的誤判。

張之豪昨在臉書說，市長謝國樑的桌上躺了一紙公文，這是基隆市社工人員的調薪合約，需要市長核定才能發薪，3分鐘可以完成的事，謝市長拖了3個月，他並用斷炊、3個月沒薪水形容。

張之豪今天修正內容並致歉，指用「斷炊」與「三個月沒有薪水」形容社工的狀況，經過再次查證，這是不正確的資訊。事實上，市府積欠的社工員的，是「調薪」的差額，一個月約4000元，3個月已積欠達1萬多元。

張表示，有少數社福單位，為了照顧社工，在市長尚未批文前，就先自行墊付差額給社工。但，多數社福單位，不敢在沒公文時就修改出帳。這兩天他接到社工人員的陳情，對他們來說，這筆錢相當可觀，因此在感受上是很大的錢，因此，他聽到，一時就解讀為完全沒有給薪，這是他的誤判。

市府社會處今天澄清，未有公文延宕、更無積欠薪水的狀況，申請單位在中央於1月核定薪資調整後，於1月25日提出執行「薪資調整」內容計畫送市府審核，2月16日由市府各單位會辦審查，已完成核定，並寄發通知申請單位。

社會處表示，經向申請單位查核後，發現並無拖欠社工薪資，因本年度社工薪資調整，須待申請單位收到正式核定函後，方能追發1、2月「調薪差額」，該單位承諾會盡速完成內部會計程序。

基市長謝國樑昨表揚15位公私部門績優社工，在衣服貼上「我支持社工」貼紙，並公布三項基隆市政府所規畫的政策，期待改善社工待遇，有助吸引新血投入與留任資深社工師。

謝國樑宣布，市府推出3項改革政策，包含「補助基隆市社工師加入社會工作師公會2千元常年會費」「補助保護性社工夜間出勤計程車車資」，並將報請行政院同意由市府自行編列「連續服務滿5年以上留任獎金」

基市長謝國樑昨表揚15位公私部門績優社工，並公布三項基隆市政府所規畫的政策。圖／基隆市政府提供
基市長謝國樑昨表揚15位公私部門績優社工，並公布三項基隆市政府所規畫的政策。圖／基隆市政府提供

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