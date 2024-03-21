香蘭國小公辦民營村民反對 東縣府：無共識不會實施

受少子化衝擊，民間團體與地方人士推動台東縣香蘭國小轉型公辦民營，但今天有村民到縣府陳情反對；縣府表示，村民未獲共識前，不會貿然實施。

位於南迴公路太麻里鄉的香蘭國小，目前學生人數32名，包括公益平台文化基金會、地方民間團體與部分村民希望能轉型為公辦民營的實驗學校。

今天上午包括國民黨縣議員翁麗吟及民進黨縣議員簡維國、黃治維與無黨籍縣議員林參天等民代，以及當地百餘村民到台東縣府陳情反對公辦民營；村民布條寫著「孩子不是白老鼠」、「還我教育權」、「拒絕強加實驗教育」。

反對的村民代表表示，整個公辦民營過程黑箱作業，且推動公辦民營團體宣稱香蘭國小若不轉型實驗小學就廢校，是誤導村民，迫使不知情村民簽訂同意書。村民說，12年國教與時俱進，課綱已有重大改變且為國家重要政策，因此堅持維護香蘭國小學子正常12年國教的受教基本權，反對香蘭國小轉型公辦民營。

接受民眾陳情的縣府秘書林政宏表示，為什麼選擇香蘭國小推動公辦民營，要問公益平台文化基金會，但不管怎樣，縣府重視教育多元性發展及可行性，但要尊重家長選擇權，在家長沒有取得最大共識前不會貿然實施。

公益平台昨天發布聲明，籌備工作小組自去年8月1日起迄今已舉辦過6場說明會，並於今年2月19日舉行公聽會廣收多元意見，公益平台文化基金會核對超過230份原住民同意書，不僅達到「公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例」過半數門檻規定，更不斷積極爭取超過70份在地閩、客居民同意書；此外，更收到10份含括排灣族、阿美族、閩南、客家不同族群的部落傳統領袖、部落會議主席、社區發展協會總幹事、香蘭國小前後任家長會長等支持學校轉型的陳情書信。

獲悉有民眾反對後，「公益平台無限期暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫，但對偏鄉教育改革的使命初心，永不改變」。

財團法人公益平台文化基金會專案聯絡人江麗梅今天接受中央社記者電話訪問表示，基金會不願因此事看到地方衝突，且目前全案台東縣政府尚未進入公告流程，因此基金會也就不會有下一步遞交經營計劃書，暫緩推動活動。