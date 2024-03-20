快訊

獨／密會雙北卻四處講？林右昌媒體頻放話 幕僚不滿轟「作秀」

抓到了！港媒體人「姜牧師」遇刺 嫌犯環台逃半圈花蓮落網

汪小菲跳腳反控遭家暴！喊大S「出現幻覺攻擊我」 曝她婚內和具俊曄聯絡證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

引發原漢對立 台東香蘭國小轉型計畫「無限期暫緩」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣香蘭國小擬轉型公辦民營惹議，引發地方不滿及原漢對立。記者尤聰光／攝影
台東縣香蘭國小擬轉型公辦民營惹議，引發地方不滿及原漢對立。記者尤聰光／攝影

台東縣香蘭國小擬轉型公辦民營引發地方不滿及原漢對立，多名議員表達關心，反對方預計明天前往縣府陳情，推動學校轉型的公益平台文化基金會今突發聲明表示，無限期暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫。不過，反對方堅持明陳情抗議行程不變。

公益平台文化基金會聲明表示，引起居民的不安與分歧，實非公益平台對於未來教育轉型的期望與初心，甚為遺憾。也許因緣尚未具足，基金會決定無限期暫緩學校公辦民營轉型計畫，唯有繼續努力做好師資培育的工作，厚植協助偏鄉學子開展天賦、開拓新未來的實力。

太麻里鄉香蘭國小擬轉型實驗小學，學校屬於原住民重點學校，若要改制須取得設籍學區內成年原住民2分之1以上書面同意及公聽會，2月22日公聽會意見分歧，引發地方不滿及原漢對立。日前縣議會臨時會，多名議員關心，要求教育處審慎評估。反對方也表達明天到縣府陳情抗議。

未料，公益平台文化基金會今發聲明表示暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫，但對偏鄉教育改革的使命初心永不改變，期能繼續和大家站在一起，共同努力。 這個消息傳出後，讓支持學校轉型的家長錯愕，直呼「消息來得很突然，很遺憾 」。

「這計畫很早就開始推動了，不清楚何來的強行闖關？」支持轉型的家長說，他們知道學校要轉型的時間，很早開始教育部就在進行的這個程序。也有家長表示，基金會一直很認真辦公聽會，今天知道計畫暫緩這消息，很遺憾，也可惜了。

反對方家長指出，這個消息是公益平台自行發出，難保後續不會偷偷運作，所以明天還是會前往縣府陳情，希望縣府不要漠視在地8成反對家長的聲音及孩子的受教權益。也有家長說，這計畫有點強行闖關，還說不轉型就廢校，這態度不抗議不行。

據了解，香蘭國小是原住民重點學校，依照公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例，只要取得2分之1學區內原住民成人同意，就可以進行實驗教育評估。但學區內還有其他族群家長認為被這項條例排擠很不公平。教育處長蔡美瑤說，教育處已函文學校及申請單位善盡溝通。

台東縣香蘭國小擬轉型公辦民營引起爭議，推動學校轉型的公益平台文化基金會，今突發聲明表示無限期暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫。記者尤聰光／翻攝
台東縣香蘭國小擬轉型公辦民營引起爭議，推動學校轉型的公益平台文化基金會，今突發聲明表示無限期暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫。記者尤聰光／翻攝

偏鄉教育 原住民 議員

延伸閱讀

當大量葡萄園變成蔬菜田 信義鄉傳統農作面臨轉型挑戰

10微罪不舉惹怒路權團體 王國材：4月開公聽會

淨零城市展 國泰金秀亮點

智慧城市展今開幕 鄭文燦：加速數位與綠色雙軸轉型

相關新聞

清明掃墓人車多 宜蘭祭出5大便民服務措施 內容一次看

清明節快到了，返鄉人潮車潮多，宜蘭縣除了縣府經營管理的員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓外，12鄉鎮市尚有60處公墓，...

花蓮農友小心「葉稻熱病」 防治資材補助每人限領一次

近日天氣陰晴不定，濕度又高，花蓮縣政府監測縣內水稻田，發現南區已有零星「葉稻熱病」現蹤，提醒農友防治，提供每公頃300元...

引發原漢對立 台東香蘭國小轉型計畫「無限期暫緩」

台東縣香蘭國小擬轉型公辦民營引發地方不滿及原漢對立，多名議員表達關心，反對方預計明天前往縣府陳情，推動學校轉型的公益平台...

考量花蓮狹長南北距180公里 食物銀行共享園區再增1站

有「最強里長」之稱的北市臻佶祥社會服務協會理事長方荷生，打造食物銀行送暖，考量花蓮幅員狹長南北距離達180公里，易受地理...

花蓮鯉魚潭螢光即將閃現 免費導覽25日起報名

春天乍暖還寒，花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭風景區即將閃現螢光，「趣看火金姑」賞螢活動25日起開放線上報名，為擴大賞螢經濟效益，報名...

基隆和平橋頭「熱狗舖」公車站牌啟用 與彩色屋相互輝映成新亮點

基隆市和平島彩色屋是網紅打卡熱點，每天有很多遊客拍照，台畜公司認養和平橋頭一處老舊站牌，打造為「熱狗舖」公車亭，外觀煥然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。