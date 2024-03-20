引發原漢對立 台東香蘭國小轉型計畫「無限期暫緩」

台東縣香蘭國小擬轉型公辦民營引發地方不滿及原漢對立，多名議員表達關心，反對方預計明天前往縣府陳情，推動學校轉型的公益平台文化基金會今突發聲明表示，無限期暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫。不過，反對方堅持明陳情抗議行程不變。

公益平台文化基金會聲明表示，引起居民的不安與分歧，實非公益平台對於未來教育轉型的期望與初心，甚為遺憾。也許因緣尚未具足，基金會決定無限期暫緩學校公辦民營轉型計畫，唯有繼續努力做好師資培育的工作，厚植協助偏鄉學子開展天賦、開拓新未來的實力。

太麻里鄉香蘭國小擬轉型實驗小學，學校屬於原住民重點學校，若要改制須取得設籍學區內成年原住民2分之1以上書面同意及公聽會，2月22日公聽會意見分歧，引發地方不滿及原漢對立。日前縣議會臨時會，多名議員關心，要求教育處審慎評估。反對方也表達明天到縣府陳情抗議。

未料，公益平台文化基金會今發聲明表示暫緩香蘭國小公辦民營轉型計畫，但對偏鄉教育改革的使命初心永不改變，期能繼續和大家站在一起，共同努力。 這個消息傳出後，讓支持學校轉型的家長錯愕，直呼「消息來得很突然，很遺憾 」。

「這計畫很早就開始推動了，不清楚何來的強行闖關？」支持轉型的家長說，他們知道學校要轉型的時間，很早開始教育部就在進行的這個程序。也有家長表示，基金會一直很認真辦公聽會，今天知道計畫暫緩這消息，很遺憾，也可惜了。

反對方家長指出，這個消息是公益平台自行發出，難保後續不會偷偷運作，所以明天還是會前往縣府陳情，希望縣府不要漠視在地8成反對家長的聲音及孩子的受教權益。也有家長說，這計畫有點強行闖關，還說不轉型就廢校，這態度不抗議不行。