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基隆和平橋頭「熱狗舖」公車站牌啟用 與彩色屋相互輝映成新亮點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影

基隆市和平島彩色屋是網紅打卡熱點，每天有很多遊客拍照，台畜公司認養和平橋頭一處老舊站牌，打造為「熱狗舖」公車亭，外觀煥然一新，結合正濱漁港正藍海洋與異國風情，與後方彩色屋相互輝映，今天揭幕啟用，民眾坐著等公車都覺得很舒適，也成遊客打卡新亮點。

台畜公司將基隆在地風情融入公車亭背板設計，除有豬肉各部位的解說，具有豐富知識的意義外，仔細觀看會找到有基隆港口必吃海鮮、繽紛多彩的彩虹屋、岸邊漁船、台畜小豬、手工碳烤吉古拉，民眾可以找這些設計彩蛋。

公車亭班車資訊在兩側，並有電子智慧進站系統。一名搭車的阿嬤說，坐起來很舒適，還有燈光照明，晚上的燈光看起來更漂亮，讓搭車等待的時間有溫馨感覺；一名來彩色屋拍照的遊客說，「跟彩色屋一樣美，不仔細看不知是公車亭，還以為在賣熱狗。」

副市長邱佩琳說，和平橋頭公車站位於正濱漁港彩色屋對面，譽有小威尼斯之稱，為著名觀光景點。座椅除面向行車方向，面向彩色屋側也有設置座椅，讓遊客能坐下欣賞正濱漁港和夕陽很貼心，也有溫暖的燈光設計，「希望這一盞燈，讓基隆人有回到家的感覺。」

交通處長王圳宏表示，公車亭特別改裝為暖白光的照明，提高等車民眾的安全便利，並為夜晚增添溫暖光彩。和平橋頭是第3座公私協力公車亭，陸續還有多間企業認養，一起打造城市新意象。

副議長楊秀玉表示，企業認養讓公車亭大變身，也讓地方活絡起來。議員呂美玲說，大家來看彩色屋外，可以再到公車站打卡。議員許睿慈指出，看起來真的很有特色，可以成為新亮點。

基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影
基隆和平橋頭「熱狗」公車站牌今天啟用，結合後方彩色屋成新亮點。記者游明煌／攝影

公車 基隆港 正濱漁港 觀光景點 議員 邱佩琳

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