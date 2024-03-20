羅東呷拜拜搶購 500桌2小時售罄

宜蘭羅東鎮一年一度的「帝爺生呷拜拜」辦桌活動昨開放訂桌，雖然天空不時飄著小雨，上午8時前鎮公所仍聚集超過200名排隊民眾，最早的人前天下午3時許就在等待，排隊時間超過18小時。公所指出，不影響交通的情況下，500桌已是極限，較難再增加桌次。

農曆三月初三是玄天上帝生日，俗稱帝爺生，羅東鎮過去習慣挨家挨戶擺流水席，近年改由公所統一舉辦大辦桌。今年帝爺生日在國曆4月11日，公所訂於4月3日辦桌，開放500桌，每桌定價3800元，公所補助800元，訂桌費3000元。

昨一早開放訂桌，公所前已聚集大批撐傘排隊民眾。民眾表示，主要是因為1桌3000元價格便宜，每年供餐的6間餐廳都提供不錯的菜單，加上想感受大拜拜的熱鬧氣氛，才這麼搶手。

公所指出，今年最早來排隊的民眾前天下午3時40分許就到公所前等待，攜帶躺椅等休息道具，輪班排隊；昨上午7時半許發放號碼牌，共246號，上午8時開賣，9時53分許完售，由於每人最多可訂3桌，號碼牌到232號就已售罄。

公所說，目前約500桌數的呷拜拜，已將公所前方空地、立體停車場中間通道乃至中山公園等空間利用到接近飽和，若要再增加桌次，將不可避免地使用更外圍的道路，影響交通，因此暫時不會考慮擴大辦理。