告五人返鄉3個舉動好暖心 復刻爺爺漁船觸動全場宜蘭人

「告五人」樂團成員是宜蘭人，這次《宇宙超有趣》返鄉演唱會兩天、4萬人次進場，堪稱宜蘭史上最盛大戶外演唱會，至今話題不斷。網友感動貼文「告五人」樂團3大暖舉，讓宜蘭人可以優先購票、提供許多票券讓宜蘭學生及弱勢孩子進場、演唱會最後邀請宜蘭高校學生同台演出，不禁讓人爆讚「宜蘭的孩子總是戀家的」。

縣長林姿妙臉書貼文，促成告五人《宇宙超有趣》新世界巡迴演唱會宜蘭家場16日與17日演出的緣由。3年前與犬青、雲安及哲謙見面，特別請他們回鄉辦演唱會，3年後願望終於實現，她叮囑縣府團隊在場館、設施、交通、旅宿、環境等各方面提供最大協助，讓所有與我們一起瘋唱的哈瓜們都能感受到宜蘭濃濃的人情味，讓告五人的家場演唱會成為全台歌迷們難以忘懷且津津樂道的宜蘭記憶。

林姿妙說，告五人Accusefive接連兩場演場會，為周末的宜蘭帶來滿滿驚喜與感動；尤其當犬青爺爺的南方澳復刻漁船順德號緩緩駛入，相信有不少現場的宜蘭歌迷，跟她一樣，瞬間被觸動，久久不能自己。

林姿妙表示，告五人在宜蘭帶起風潮，證明在宜蘭辦演唱會不僅別有風情，且整體的舞台呈現、氣氛及附帶的小旅行規劃絕不輸給任何地方，希望告五人及所有優秀的歌手或團隊「再次來宜蘭」，與我們一起瘋狂吶喊！

退休老師朱堯麟在臉書上說，許多宜蘭人的人生第一場演唱會獻給「告五人」，各種網路平台上滿滿的是年輕人們拿著「告五人」手燈照片，走在宜蘭運動公園的大草坪上會遇見許多在外面聽「告五人」的好友們。

朱堯麟說，宜蘭的孩子總是戀家的、愛家的，「告五人」的演唱會讓宜蘭人可以優先購票！「告五人」的演唱會提供許多票券讓宜蘭學生進場參加！「告五人」的演唱會最後一首〈披星戴月的想你〉邀請宜蘭高校學生一同演出！因為「告五人」的演唱會，讓宜蘭有些不一樣了。

縣政府前工旅處長陳長偉的兒子陳奎尹是宜蘭高中前吉他社社長，這次受邀與天團同台演出，開心又興奮。