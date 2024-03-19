捷運民汐線綜合規畫 擬設八堵機廠及聯合開發案

新北市府現正辦理捷運民生汐止線綜合規劃，擬在基隆市台鐵八堵站北側設「八堵機廠」，並在駐車廠上方進行捷運聯合開發。基隆市府表示，市府保持中立態度，傾聽所有市民聲音。

新北市政府捷運工程局昨天在基隆高中舉辦「民生汐止線台北市段綜合規劃案八堵機廠公聽會」，根據規劃內容，建議在新北市汐止區設5級總機廠「社后機廠」，另在台鐵八堵站北側低利用土地設「八堵機廠」，面積約1.75公頃，並規劃在駐車廠上方進行捷運聯合開發，期望透過興建捷運帶動周邊都市更新，促進地方繁榮。

工程局指出，「八堵機廠」考量地主權益與地方發展需求，初步建議採捷運開發方式，1樓設捷運機廠等必要設施，低樓層建議作為地區型商業用途，以滿足在地民生需求，中高樓層建議以住宅形式，滿足在地居民居住需求，未來仍需視行政院核定計畫內容與變更核定的都市計畫規定辦理。

對於新建八堵機廠方案，基隆市政府交通處長王圳宏今天指出，市府保持中立態度，傾聽所有市民聲音，後續若決定須在八堵增設機廠，也會以市民的最大利益為前提，表達基隆市的立場。

無黨籍基隆市議員陳冠羽表示，八堵機廠案憑空出現將占地約1.75公頃，對於客運、台鐵、捷運3種運具的轉乘規劃將受影響，整個捷運八堵站的規劃方案及開工，恐怕都要等到中央核定民生汐止線台北市段綜合規劃報告後才能定案，完工日期遙遙無期。

新北市捷運工程局指出，公聽會上民眾的意見未涉及用地範圍調整，將依現行規劃提報中央審議；至於轉乘規劃部分，涉及基隆市政府權責，後續將由基隆市配合捷運設站另案辦理規劃。