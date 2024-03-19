快訊

我跟進美國、印度禁用？ 唐鳳：TikTok就是危害產品

藍委秀AI影片問真假 陳建仁答錯怒轟「設圈套」：你就是詐騙者

投信大買台股279億元再創新高 這兩檔ETF成份股最開心

捷運民汐線綜合規畫 擬設八堵機廠及聯合開發案

中央社／ 基隆19日電
新北市捷運工程局現正辦理捷運民生汐止線台北市段綜合規畫，擬在台鐵基隆八堵站北側設置「八堵機廠」。（中央社）
新北市捷運工程局現正辦理捷運民生汐止線台北市段綜合規畫，擬在台鐵基隆八堵站北側設置「八堵機廠」。（中央社）

新北市府現正辦理捷運民生汐止線綜合規劃，擬在基隆市台鐵八堵站北側設「八堵機廠」，並在駐車廠上方進行捷運聯合開發。基隆市府表示，市府保持中立態度，傾聽所有市民聲音。

新北市政府捷運工程局昨天在基隆高中舉辦「民生汐止線台北市段綜合規劃案八堵機廠公聽會」，根據規劃內容，建議在新北市汐止區設5級總機廠「社后機廠」，另在台鐵八堵站北側低利用土地設「八堵機廠」，面積約1.75公頃，並規劃在駐車廠上方進行捷運聯合開發，期望透過興建捷運帶動周邊都市更新，促進地方繁榮。

工程局指出，「八堵機廠」考量地主權益與地方發展需求，初步建議採捷運開發方式，1樓設捷運機廠等必要設施，低樓層建議作為地區型商業用途，以滿足在地民生需求，中高樓層建議以住宅形式，滿足在地居民居住需求，未來仍需視行政院核定計畫內容與變更核定的都市計畫規定辦理。

對於新建八堵機廠方案，基隆市政府交通處長王圳宏今天指出，市府保持中立態度，傾聽所有市民聲音，後續若決定須在八堵增設機廠，也會以市民的最大利益為前提，表達基隆市的立場。

無黨籍基隆市議員陳冠羽表示，八堵機廠案憑空出現將占地約1.75公頃，對於客運、台鐵、捷運3種運具的轉乘規劃將受影響，整個捷運八堵站的規劃方案及開工，恐怕都要等到中央核定民生汐止線台北市段綜合規劃報告後才能定案，完工日期遙遙無期。

新北市捷運工程局指出，公聽會上民眾的意見未涉及用地範圍調整，將依現行規劃提報中央審議；至於轉乘規劃部分，涉及基隆市政府權責，後續將由基隆市配合捷運設站另案辦理規劃。

捷運 新北 汐止

延伸閱讀

慶祝台中人口將破285萬 中捷推搭捷運抽福袋

蔣萬安提2理由喊話中央 籲凍漲北捷電價

民汐線基隆公聽會增八堵機廠 聯合開發地方盼住商共構

新北春紛節23日三重登場 市府籲搭捷運公車最方便

相關新聞

告五人返鄉3個舉動好暖心 復刻爺爺漁船觸動全場宜蘭人

「告五人」樂團成員是宜蘭人，這次《宇宙超有趣》返鄉演唱會兩天、4萬人次進場，堪稱宜蘭史上最盛大戶外演唱會，至今話題不斷。...

清明掃墓人車多 宜蘭祭出5大便民服務措施 內容一次看

清明節快到了，返鄉人潮車潮多，宜蘭縣除了縣府經營管理的員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓外，12鄉鎮市尚有60處公墓，...

整排行道樹被「剃光頭」挨批不美觀 鄉公所喊冤：依鄉親建議修剪

花蓮吉安鄉公所修剪東昌活動中心、宜昌國小旁的行道樹，光禿的樹頭看似被「剃光頭」，有議員批評，不當修剪不僅樹木受傷，也影響...

遊客雪崩掉逾9成 台東關山自行車道想找回特色與榮景

台東關山鎮20年前營造全台第1條自行車道，創下600萬遊客熱潮，至今退燒剩20萬人。觀光業者感嘆欠缺特色，民代也建議發展...

花蓮10鄉鎮狂犬病高風險 巡迴打疫苗今起開跑

花蓮縣有10鄉鎮屬於狂犬病高風險區，今年初中區某近山學校曾發現一隻陽性帶原的受傷鼬獾，縣府與鄉鎮公所合作辦理預防巡迴注射...

排隊18小時！宜蘭羅東帝爺生呷拜拜500桌2小時售空

宜蘭羅東鎮一年一度的「帝爺生呷拜拜」辦桌活動今天開放訂桌，雖然天空不時飄著小雨，上午8時前鎮公所仍聚集超過200名排隊民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。