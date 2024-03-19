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遊客雪崩掉逾9成 台東關山自行車道想找回特色與榮景

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
關山環鎮自行車道曾風光一時，近年遊客量遠不如鄰近的池上鄉，公所盼串聯鹿野及池上一起發展低碳旅遊。圖／關山鎮公所提供
關山環鎮自行車道曾風光一時，近年遊客量遠不如鄰近的池上鄉，公所盼串聯鹿野及池上一起發展低碳旅遊。圖／關山鎮公所提供

台東關山鎮20年前營造全台第1條自行車道，創下600萬遊客熱潮，至今退燒剩20萬人。觀光業者感嘆欠缺特色，民代也建議發展差異性，融入建築及美食特性吸引遊客。關山鎮公所回應，正爭取中央預算，準備串聯池上及鹿野發展雙鐵觀光。交觀處表示，今年編列300萬行銷預算，協助關山開拓慢經濟旅遊商機 。

關山鎮自行車道全長12公里，完工後帶動風潮，當時遊覽車絡繹不絕，單車租賃、民宿等觀光業應運而生，但在池上崛起後，關山遊客急速下滑。

議員潘貴蘭指出，關山營造全台第1條環鎮自行車道，名氣響亮，但自從池上及其他地方崛起後，變得不特別，關山有非常多美食及日治老建物，應該融入這些歷史特色，打造差異性。

「到處都有公園，關山沒特色！」廖姓民宿業者感慨，早年關山以親水公園著稱，但冬山河、愛河等地陸續崛起，關山競爭力不如人。隔壁池上鄉景色優美，又有公益團體進駐加值，注入人文及藝術特色吸引許多文青遊客，光環早已蓋過關山。此外，生活環境常飄散「豬屎味」，遊客無法接受。

關山鎮長彭成豐表示，環境氣味不佳確實讓遊客詬病，公所已媒合廠商改善。親水公園將爭取營建署支持轉型改造，另外目前正跟觀光署提報競爭型計畫，朝改造清水公園及環鎮車道方向努力，也希望納入鹿野、池上整體營造旅遊休憩景點，發展鐵路加鐵馬的低碳觀光。

美食 自行車 車道

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