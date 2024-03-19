宜蘭清明掃墓好方便 員山福園推5天免費接駁

為方便民眾於清明節掃墓祭祖，宜蘭縣政府今天推出縣立殯葬管理所（員山福園）免費接駁、紙錢代焚、墓園發放水袋等便民服務措施，提升掃墓環境。

縣府民政處發布新聞稿指出，員山福園是縣內主要納骨與民眾追思祖先的場所，3月23、24、30、31日（清明節前2週的週六日）及4月4日（清明節）上午8時至下午2時30分，於宜蘭轉運站設有免費專車接駁服務，便利民眾前往員山福園祭祖。

民政處表示，縣府環保局與各鄉鎮市公所也與縣內主要公墓的便民服務站，設置「紙錢財帛代焚處理收集點」，集中後由收運專車載運至設有完善空氣汙染防制設備的利澤焚化廠專用焚化爐口統一燒化，減低燃燒紙錢對環境及人體健康的影響。

此外，為強化清明節期間防火工作，消防局除在近期於各公墓加強警戒，也於掃墓期間發放水袋供掃墓民眾使用，但還是呼籲掃墓時遵循除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不焚燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走的「四不一要」原則，營造安全又便利的掃墓環境。