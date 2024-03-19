清明掃墓人車多 宜蘭祭出5大便民服務措施 內容一次看

清明節快到了，返鄉人潮車潮多，宜蘭縣除了縣府經營管理的員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓外，12鄉鎮市尚有60處公墓，縣府補助各鄉鎮市轄區公墓除草整理，縣長林姿妙今天宣布，啟動交通接駁與紙錢集中燒等5大服務措施，讓縣民及返鄉民眾能有優質的掃墓環境。

縣府民政處統整相關局處行政資源，提出5大措施服務民眾在清明節掃墓時更方便環保，服務項目大致如下：

宜蘭縣立殯葬管理所(員山福園)訂3月23、24、30、31日(清明節前2周周末)及4月4日(清明節當天)上午8時至下午2時30分，在宜蘭轉運站設有免費專車接駁服務，避免民眾自己開車塞在墓區。

清明祭祖時焚燒雜草紙錢，容易造成空污及公共危險，環保局建議民眾選擇更環保的以雙手合十、一炷心香祭拜，或以功代金等方式替代燒香燒金，敬祖感恩；環保局也與鄉鎮市公所、縣立殯葬管理所提供紙錢集中代收服務，在各公墓便民服務站設「紙錢財帛代焚處理收集點」，集中後載至焚化爐統一燒化，減低燒紙錢對環境影響。

縣消防局派遣消防車、人員駐點巡邏，發放水袋供民眾熄火使用，請掃墓時務必遵循「四不一要」原則，也就是除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」焚燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走，營造安全便利掃墓環境。

縣政府樹藝景觀所提醒大家，墓區通常鄰近森林區域，焚燒冥紙易引發森林火災，請在離開墓區前確認熄滅任何火苗，防範森林火災。

縣警察局預估清明連假期間將湧入大量返鄉掃墓人車，除了對公墓周邊規劃交通疏導管制外，也針對國道5號、蘇花改、熱門景點加強交通疏導，建議民眾利用大眾運輸和接駁專車，以免停車及行車壅塞；另提醒部分墓區路幅狹小，勿違規停車影響通行及救災動線。