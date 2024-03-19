花蓮10鄉鎮狂犬病高風險 巡迴打疫苗今起開跑

花蓮縣有10鄉鎮屬於狂犬病高風險區，今年初中區某近山學校曾發現一隻陽性帶原的受傷鼬獾，縣府與鄉鎮公所合作辦理預防巡迴注射，今天從秀林鄉開跑，一直到10月為止，將巡迴各鄉鎮施打，同步辦理寵物登記及植晶片。

縣府農業處表示，全縣13鄉鎮市中，僅花蓮市（國福里除外）及新城、吉安2鄉不屬於高風險區，縣府每年巡迴為犬貓施打疫苗，去年已超過2萬頭，高風險鄉鎮注射率超過9成，是本島第一。

今年的狂犬病疫苗巡迴施打從今天開始，秀林鄉即起至29日，豐濱鄉4月8日至15日、富里鄉4月17日至24日、鳳林鎮4月17日至5月3日、新城鄉5月1日至13日、壽豐鄉5月1日至14日、瑞穗鄉5月20日至28日、吉安鄉5月23日至6月7日、卓溪鄉6月12日至14日、玉里鎮6月17日至27日。

光復鄉7月1日至9日、花蓮市8月8日至30日、萬榮鄉10月14日至18日，非高風險地區酌收140元，高風險地區免費，相關訊息可上縣府動植物防疫所網站查詢。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，依據統計資料顯示，去年到上月底，我國狂犬病確診948件，其中936件、高達98.7%為鼬獾。今年1月初，動防所接獲中區一所近山學校通報，校內有一隻受傷鼬獾，幸未咬傷人，經帶回採樣送驗，檢出狂犬病陽性，是今年第一起。花蓮去年也有2隻野生鼬獾驗出狂犬病帶原。