排隊18小時！宜蘭羅東帝爺生呷拜拜500桌2小時售空

宜蘭羅東鎮一年一度的「帝爺生呷拜拜」辦桌活動今天開放訂桌，雖然天空不時飄著小雨，上午8時前鎮公所仍聚集超過200名排隊民眾，最早的人昨天下午3時許就在等待，排隊時間超過18小時。公所指出，不影響交通的情況下，500桌已是極限，較難再增加桌次。

農曆三月初三是玄天上帝生日，俗稱帝爺生，也是年度大拜拜的日子，羅東鎮過去習慣挨家挨戶擺流水席，近年改由鎮公所統一舉辦大辦桌。今年帝爺生日在國曆4月11日，公所訂於4月3日辦桌，開放500桌，每桌定價3800元，公所補助800元，訂桌費3000元。

今天是鎮公所開放訂桌的日子，雖然不時下著小雨，上午8時開賣前，公所前已聚集了大批撐著傘排隊的民眾。民眾表示，主要是因為1桌3000元價格便宜，每年供餐的6間餐廳都提供不錯的菜單，加上想感受大拜拜的熱鬧氣氛，才這麼搶手。

公所指出，今年最早來排隊的民眾昨天下午3時40分許就到公所前等待，攜帶躺椅等休息道具，輪班排隊；今天上午7時半許發放號碼牌，共246號，上午8時開賣，9時53分許完售，由於每人最多可訂3桌，號碼牌到232號就已售罄，加上後來到場的民眾，現場約有20多人沒買到票。

公所觀光所表示，往年開放訂購的桌數為300桌，主要是不確定買氣前預留桌次，預購結束後還會陸續放出名額；今年考慮每次都被快速搶購一空，一口氣開放500桌次訂購，也如預期售完，之後不會再放出名額，實際總桌數與過去一樣。