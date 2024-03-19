韓國大學生航海訓練來台大啖小吃 穿制服成群逛基隆廟口變焦點

海軍敦睦遠航訓練支隊停靠基隆港西岸碼頭，成為內港焦點。艦隊昨天離港，基隆廟口和周邊街道又出現一批穿著制服的年輕人，引人側目。他們並非軍人，而是韓國木浦海洋大學的海事實習生。國立台灣海洋大學今表示，兩校有學術合作，但韓方這趙實習行程並未安排兩校師生交流。

海軍敦睦遠航訓練支隊3月9日出航，先後停靠高雄、花蓮和蘇澳港，基隆港是第4站，磐石、迪化、成功3艘軍艦16、17日靠泊西岸第3、4號碼頭時，吸引不少民眾登艦參觀。首日開放前，還安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊和莒拳隊等多項表演。

基隆廟口昨天出現一群穿著類似軍裝的年輕人，吸引過往路人目光。他們是韓國國立木浦海洋大學的學生，搭乘SAE NARI 實習船進入基隆港。3年前，這艘實習船也配搭載學生來台，停靠高雄港。

港務局基隆港務分公司表示，SAE NARI實習船隸屬韓國教育部，本航次從韓國木浦出發，搭載162名韓國海事實習生到基隆港進行航海教學。實習船昨天上午停靠東2碼頭，預計22日中午離港。