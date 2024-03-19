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遞補台東縣議員 高美珠昨就職

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東議員嚴惠美違反選罷法，經台灣高等法院花蓮分院判決當選無效定讞解職，中央選委會公告遞補，縣議會昨辦第20屆議員第11選舉區高美珠宣誓就職儀式。高美珠表示，暌違1年多重返議會，深覺責任重大，未來會盡心盡力服務選民。

上午11點，台東縣議會議長吳秀華主持宣誓就職儀式，台東地方法院院長張宏節擔任監誓人，副縣長王志輝、長濱鄉長李光蘭、鄉代會主席梁秀貞等人觀禮，高美珠在眾人見證下宣誓就職。

高美珠說，上任後首重教育、體育及文化傳承，小孩、年輕人精力充沛無處可去，盼在社區活動中心推動籃球、羽球及乒乓球等運動，以免衍生社會問題。近日外界有很多議論，但她的心情不受影響，認真做好服務，才不辜負選民請託。

議長吳秀華表示，高美珠曾任18、19屆議員，問政經驗豐富，此次再回議會駕輕就熟。此外，高雖然違紀參選立委，但總統大選支持侯友宜，黨部暫緩退黨申請，她仍保有國民黨籍。

台東縣30席議員，區域17席、原住民13席。第11選區應選2人，本屆選舉，楊秋珍2780票、嚴惠美2054票、高美珠1948票、武雪恩1325票。高美珠選後對嚴惠美提當選無效之訴，經法院審理上月定讞，昨依規定遞補上任。

台東 議員 高美珠

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