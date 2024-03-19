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藍綠都支持 副主席林子凱全票當選

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明日前因病去世，留下的主席遺缺，昨天由代表會辦理補選，投票結果由副主席林子凱拿下全票10票當選，過程平和。

員山鄉民代表會共有11席代表，其中民進黨6席、國民黨3席、無黨籍2席。許芳明上月20日不幸因心肌梗塞往生，民進黨代表減為5席，依照地方制度法及代表會組織自治條例規定，代表會主席出缺後必須在3天內報縣府備查，備查後1個月內辦理補選。

42歲的林子凱在員山鄉民代表會中，雖是無黨籍的少數，昨天在代表會主席補選時，卻能獲得藍綠不分黨派支持，沒有競爭，整個投票補選過程不到1小時結束。

林得知當選後感謝主席許芳明傳承經驗，並謝謝代表會同仁不分藍綠黨派，一致給予支持，今後將傳承前主席的民主精神，做好溝通及盡督員山鄉公所施政的職責。

對於林子凱這次獲跨黨派支持，多位鄉民代表認為，擔任第二屆員山鄉民代表的林子凱，任副主席1年多，許芳明生前把部分議事規則及經驗傳承給他，讓他有主持議事經驗；還有代表說，林子凱主持議事平穩順暢，處事也圓融，由他接掌代表會主席，應是適合人選。

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